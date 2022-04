December Prijzen Parade - Dag 6

Voor het zesde jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Ondanks dit turbulente coronajaar zijn sommige dingen gelukkig niet veranderd. Zo staat de decembermaand weer volop in het teken van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet daar samen met zijn partners vrolijk aan mee, door tijdens de December Prijzen Parade twee weken lang mooie producten weg te geven. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag kun je een Samsung 870 QVO 1TB winnen, mogelijk gemaakt door Samsung SSD.

De 870 QVO is de nieuwste generatie qlc-ssd van Samsung en de grootste in zijn soort, met tot 8TB opslagruimte. De nieuwe ssd biedt een fantastische upgrade voor alle pc-gebruikers die hun pc of laptop een extra boost willen geven met de grootste opslagruimte die beschikbaar is op de markt, zonder concessies te doen aan de prestaties. De 870 QVO haalt een maximale SATA-interfacelimiet met sequentiële snelheden van 560/530MB/s. Daarmee zijn de random-snelheid en langdurige prestaties sterk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, de 860 QVO. De Intelligent TurboWrite-technologie van de 870 QVO zorgt voor maximale schrijfsnelheden en langdurige prestaties met een grotere variabele buffer.

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Samsung en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].