De nieuwste LG-oledtelevisies reviewen? Meld je dan nu aan voor het testpanel!

LG heeft de laatste jaren een dominante positie verkregen op het gebied van oledpanelen. De fabrikant levert schermen aan derden, maar maakt ook eigen oledtelevisies: veelal fraaie technische hoogstandjes die in de regel hoge ogen scoren. In samenwerking met LG organiseert Tweakers een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar community-leden die de 2020-modellen LG OLED55CX6LA en LG OLED65CX6LA eens goed aan de tand willen voelen.

LG heeft de tijd mee. Alle streamingdiensten hebben de afgelopen maanden een groei in abonnees opgetekend en door het wegvallen van vakantieplannen is er financiële ruimte voor andere zaken, zoals de aanschaf van een nieuwe televisie. Bovendien zorgt de introductie van de nieuwe spelcomputers PlayStation 5 en Xbox Series S/X ervoor dat veel gamers met een goedgevulde beurs een tv-upgrade overwegen. Of de OLED55CX6LA en OLED65CX6LA aan alle kijkwensen voldoen, zal moeten blijken wanneer de leden van het testpanel zich veertien dagen lang uitleven op deze televisies van LG.

Levendige beelden vol detail

Beide modellen leveren Ultra HD-beelden in 4k, met ondersteuning voor hdr-gaming, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, HLG en HDR 10 Pro. Dat levert in theorie een groot contrast, grote kijkhoeken, diepzwarte beelden en levendige, gedetailleerde kleuren op, aangestuurd door de a9 Gen3-processor. De vormgeving van beide schermen is minimalistisch, maar dat maakt de televisies zeker niet vederlicht. Er is een ondersteunende voet nodig om de schermen op hun plaats te houden; ze wegen respectievelijk 23 en 32,6 kilogram.

Voor gamers zijn deze schermen zeker interessant, dankzij de ingebouwde gamefunctie en een reactiesnelheid van 1ms. De vier HDMI 2.1-poorten laten 4k-beelden met 120fps tot leven komen. Dankzij G-Sync van Nvidia, FreeSync van AMD en vrr (variable refresh rate) oogt gameplay flitsend en soepel, zonder haperingen en stotteren omdat het beeld synchroniseert met de bron. Gebruikers die hun next-gen consolegames graag fraai in beeld willen zien, lijken met beide LG-modellen dus over prima papieren te beschikken.

Zo doe je mee met het Tweakers-testpanel

Ben jij thuis wel toe aan een (tijdelijke) upgrade van je televisie en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de LG OLED55CX6LA of OLED65CX6LA? Vul hieronder de poll in en geef aan dat je een van de twee nieuwe schermen wil testen.

Geldt voor jou het credo ‘hoe groter, hoe beter’, dan kies je het 65-inchmodel. Ben je wat kleiner behuisd of begint je partner of huisgenoot al te zuchten als je überhaupt over een nieuwe televisie begint, dan biedt de 55-inchvariant wellicht uitkomst. Maar vergis je niet, ook dat is nog altijd een flink scherm.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig vier winnaars voor beide modellen, in totaal gaat het dus om acht winnaars. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgt Tweakers Partners ervoor dat een van de twee modellen jouw kant op komt. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Als bedankje voor het testen ontvangen alle deelnemers een LG PMC-610 powerbank van 6700mAh.

Wil jij de nieuwe LG OLED55CX6LA of de OLED65CX6LA reviewen? Poll Ja, ik wil de LG OLED55CX6LA reviewen.

Ja, ik wil de LG OLED65CX6LA reviewen.

Nee, ik laat deze acties aan me voorbij gaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 11 december 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 19 december 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaar krijgt uiterlijk 21 december 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen een LG PMC-610 powerbank van 6700mAh en een bol.com-cadeaubon ter waarde van €75,-.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en LG zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

*Edit: naar aanleiding van de vele reacties ten aanzien van het bedankje hebben we, mede namens LG, besloten om naast de powerbank een bol.com-cadeaubon ter waarde van €75,- toe te voegen als bedankje voor het testen en reviewen van deze mooie OLED televisies van LG.