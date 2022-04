Geef je mening over Tweakers-events en maak kans op een soundbar van 333 euro!

Tweakers Partners organiseert jaarlijks vele fysieke evenementen voor de community. Te denken valt aan Testfest, Tweakers-huisfeestje, de meet-ups, abo-dagen, events in samenwerking met een partner, en de Developers Summit. Door de bekende omstandigheden vinden events nu online plaats. We roepen de hulp van de community-leden in: hoe ziet een perfect online event er volgens jullie uit?

Vóór de corona-uitbraak organiseerde Tweakers Partners talloze fysieke evenementen. Daarbij kwamen jullie op een locatie bijeen en hadden we een volledig programma klaarstaan, dat we meestal afsloten met een gezellige borrel. Helaas konden de afgelopen periode geen fysieke bijeenkomsten meer worden georganiseerd. In plaats daarvan hebben we een aantal online events opgezet, zoals:

De meet-up Smarthome en Privacy en Security (via het platform Eventinsight)

De Abo-dagen (via Google Hangouts)

Verschillende soorten webinars (IBM, Achmea)

Blijven leren en blijven verbeteren staat bij ons voorop. Daarom hebben we jullie hulp nodig. We zijn enorm benieuwd hoe jullie een online event zien. Daarnaast willen we bijvoorbeeld de Developers Summit in 2021 volledig online organiseren. Dat ziet er natuurlijk anders uit dan het fysieke event. Maar hoe? Welke tracks zien jullie graag terug? En wanneer houdt jullie spanningsboog op en is het tijd voor een pauze? Dat zijn een aantal van de punten waar we graag meer over willen weten.

Behalve dat het leuk is om mee te denken met de events voor 2021 en jouw mening te geven, maak je daarmee kans op de Sony Dolby Atmos soundbar HT-G700 (t.w.v. 333 euro) die je in de kop van dit artikel voorbij hebt zien komen! Er worden twee soundbars verloot onder alle respondenten. Daarnaast verloten we ook nog eens tien Bol.com-bonnen ter waarde van 50 euro. Niet-winnaars ontvangen geen bericht. De vragenlijst staat tot 21 december 2020 open en het kost je niet meer dan 10 minuten om hem in te vullen. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar Tweakers Partners: concepts@tweakers.net.

Klik hier voor de survey!