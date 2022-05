Abodag 2020 in een digitaal jasje. Denk met ons mee!

In het onstuimige 2020 gaat alles nét even anders dan we gewend zijn. Dit betekent echter niet dat we ons zomaar uit het veld laten slaan. Dit jaar steken we ons terugkerende evenement voor abonnees in een digitaal jasje.

Vanwege dit digitale aspect slaan Tweakers en HWI dit najaar de handen ineen om een gezamenlijke, digitale abodag neer te zetten. Op dit moment werken we aan een programma waaraan zoveel te beleven valt, dat je van gekkigheid niet weet waar je je voor moet aanmelden. Vanuit je luie stoel achter de pc zie je een wereld vol mogelijkheden zich voor je openen. Ontmoet andere abonnees in de digitale lounge, haak aan bij een interessante activiteit of workshop, win mooie prijzen in onze quiz en versla je medetweakers in een gametoernooi of online bordspel. Wellicht krijg je zelfs nog een een kijkje achter de schermen bij Tweakers en ga je mee met de rondleiding door het gloednieuwe testlab. Of vraag de redactie het hemd van het lijf in de Q&A. Tijdens de abodag van 2020 kan het allemaal.

We hebben al een hoop activiteiten in gedachten, maar jullie kunnen ons helpen deze dag compleet te maken. In de afgelopen jaren konden we veel communityleden een podium geven tijdens onze evenementen en dat doen we dan ook graag. Denk aan de lasergraveermachine van Mortum of het speciaalbier van Koffie. Dus ben (of ken) jij iemand die iets tofs zou willen doen: 3d-printen, een Formule 1-knikkerbaan runnen, programmeerworkshops geven of iets anders waarvan het hart van een techliefhebber sneller gaat kloppen? Laat het ons weten in het speciale digitale-abodagtopic.

Hier kun je je niet alleen aanmelden voor het organiseren van een digitale activiteit, je kunt er ook je voorkeur voor de datum kenbaar maken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van jullie bij dit digitale festijn aanwezig kunnen zijn. Let op: het topic is alleen bedoeld voor abonnees.

Mocht je nog geen abonnee zijn en wil je dit niet missen? Kies dan voor een Tweakers Hero- of Elite-abonnement. Niet alleen ben je dan welkom op onze abodagen, je scoort er een hoop extra voordelen bij. Check de details op onze abonnementspagina.

Wat we precies gaan doen, is dus nog even een verrassing, maar dat het een onvergetelijke abodag wordt, staat vast. Meer informatie over onder andere de invulling van het programma volgt snel. Dus houd de frontpage in de gaten.