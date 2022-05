De uitslag van de IT4Kids-actie: 88 donaties vanuit de community

Begin mei sloegen we de handen ineen met stichting IT4Kids, een stichting die oude hardware inzamelt, verkoopt en met de opbrengst goede doelen voor kinderen steunt. In het kader van de coronacrisis vroegen we jullie oude hardware te doneren, zodat kinderen ook terwijl ze niet naar school konden, toch konden leren. Ook als ze zelf niet over een smartphone, tablet of laptop beschikten.

Nu, twee maanden later, kunnen IT4Kids en Tweakers melden dat er vanuit de community 88 donaties zijn gedaan. Het gros daarvan waren notebooks, 43 stuks. Tablets werden 22 keer gedoneerd en in totaal gingen er 8 smartphones vanuit de community hun kant op. Daarnaast zijn er nog drie e-readers en twee softwarepaketten gedoneerd. IT4Kids heeft deze systemen nagelopen, opgeschoond, en waar bruikbaar - en dat gold gelukkig voor het grootste deel - gezorgd dat deze via buurthuizen, basisscholen en maatschappelijke organisaties terechtkwamen bij kinderen die ze heel goed konden gebruiken.

IT4Kids zegt ontzettend leuke reacties te hebben gekregen van de nieuwe eigenaren van deze apparaten. We willen alle tweakers die aan deze actie meegedaan hebben enorm bedanken voor hun hulp en vrijgevigheid. Aangezien de meeste scholen tegenwoordig weer normaal opereren is de inzameling van nieuwe hardware voor nu gestopt. IT4Kids stort zich weer op wat het voor de coronacrisis ook volop deed: oude hardware inzamelen en verkopen en de opbrengsten gebruiken om sportkansen te creëren voor kinderen die dat wegens financiële of fysieke beperkingen niet kunnen.