Belsimpel geeft je de kans om de nieuwe OnePlus Nord te reviewen en te winnen!

Je kunt van OnePlus zeggen wat je wilt, maar het smartphonemerk weet iedere keer origineel uit de hoek te komen. Dit keer wordt de nieuwe OnePlus Nord geïntroduceerd via ar, zodat iedereen de onthulling thuis kan ervaren. Bovendien organiseert Belsimpel een Tweakers Testpanel met de nieuwe smartphone, waardoor jij kans maakt om het gloednieuwe toestel als een van de eersten te ontvangen.

Je kunt de ar-presentatie van de launch op dinsdag 21 juli 2020, vanaf 16:30 uur volgen via de Nord Launch-app. Deze is te downloaden bij de Google Play Store, de Apple App Store of via de landingspagina van OnePlus. Enthousiast geworden na de ar-presentatie van de launch? Vanaf 17:00 uur zal de OnePlus Nord te bestellen zijn via Belsimpel.

Specificaties en prijs

Een aantal specificaties van de nieuwe OnePlus Nord is al bekend. Zo vinden we onder de motorkap een 5g-Qualcomm Snapdragon en draait het toestel op OxygenOS. Voorts wordt in de wandelgangen gesproken over een 6,55"-amoledscherm met een 90Hz-verversingsfrequentie. De OnePlus Nord is uitgerust met vier camera’s. Aan de voorkant vinden we een dual-selfiecamera; een 32-megapixel-selfiecamera én een tweede camera met een gezichtsveld van 105 graden. Optical image stabilization moet strakke plaatjes opleveren.

Wat de overige specificaties alsmede de prijs van het toestel zijn, is nog geheim en wordt tijdens de introductie bekendgemaakt.

1x kans maken op de OnePlus Nord

Belsimpel organiseert regelmatig samen met Tweakers acties rond nieuwe smartphones en deze keer is het de beurt aan de OnePlus Nord. Belsimpel geeft ieder lid van de Tweakers-community dan ook de mogelijkheid om als een van de allereersten in Nederland een review over de nieuwe smartphone te schrijven. De gelukkige die gekozen wordt om het toestel te testen, mag de nieuwe smartphone bovendien na afloop houden. Dit is een mooie kans, want het toestel moet volgens de geruchten meekunnen met de beste toestellen van dit moment, ook al is dat voor een beduidend lagere prijs.

Wil jij de nieuwste OnePlus Nord als een van de eersten in handen hebben? Meld je dan aan via onderstaande poll. De kans bestaat natuurlijk dat je niet als winnaar uit de bus komt, maar wel benieuwd bent naar dit nieuwe toestel. Laat daarom in de comments weten welke vragen je graag beantwoord ziet in de review of wat je graag zou willen weten over het toestel.

