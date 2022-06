Overzichtelijk, merkonafhankelijk beheer op afstand

Het ondersteunen van de werkplek is allang niet meer zo simpel als het ooit was. Er gaat veel tijd aan verloren, en ondersteuning levert zowel de it als de eindgebruiker doorgaans veel irritatie, downtime en frustratie op. De gestroomlijnde en geautomatiseerde beheermogelijkheden van Dell Unified Workspace, gebouwd op VMware Workspace ONE, beloven volgens it-kennispartners IT creation en Dell Technologies de eenvoud weer terug te brengen.

In het ideale plaatje zorgt de it-afdeling ervoor dat de eindgebruiker zo productief mogelijk kan zijn. Maar in de praktijk valt dit tegen: het draaiende houden van de bestaande omgeving vergt een groot deel van de aandacht. En de tijd die resteert gaat deels op aan het reageren op tickets zoals wachtwoord-resets en het regelen van vpn-toegang voor gebruikers, of aan het begeleiden van werknemers in het veilig (thuis)werken.

Klassiek lifecycle-management is omslachtig

Het 'lifecycle-management' van werkplekken voor medewerkers in de organisatie is bovendien tijdrovend en omslachtig. Neem alleen al het regelen van een nieuwe laptop voor een gebruiker. “Het geschikt maken van het apparaat, zoals het plaatsen van een image met het besturingssysteem, kost een it-medewerker pakweg twee tot vier uur”, vertelt Jaap van Oostendorp van Dell. “Vervolgens komt het systeem bij de gebruiker, aan wie alles nog moet worden uitgelegd. Dat kost je weer anderhalf tot twee uur, dit keer de tijd van twee mensen. Laten we er in dit geval dan nog vanuit gaan dat je meteen alle data hebt gemigreerd en dat de juiste applicaties erop staan. Dan ben je dus al vijf uur verder, en dan zitten we pas aan het begin van de lifecycle. We hebben het nog niet eens over alle andere taken die komen kijken bij het beheren van een werkplek.”

Workspace One factory provisioning.

Niet zo vreemd dus dat ‘zero provisioning’, het versnellen van bovengenoemd proces, interessant is voor bedrijven waar al snel honderden of zelfs duizenden apparaten circuleren. Die komen voortaan out of the box, rechtstreeks geleverd vanuit de fabriek, inclusief het volledige image van de klant via de door diezelfde klant aan Dell geleverde WorkspaceOne PPKG-file. Maar dit is nog niet alles. Traditioneel PC lifecycle-management is helemaal niet zo geschikt voor moderne organisaties waarin medewerkers mobiel werken op verschillende devices. Medewerkers zijn bovendien veeleisender dan vroeger. “De tijd dat iedereen dezelfde ‘plastic ogende zakelijke stoeptegel’ van de it-afdeling accepteerde is wel voorbij. Collega A vindt dat misschien nog wel prima, maar collega B werkt alleen goed op een Macbook, en collega C heeft een tablet nodig. En dan hebben we het nog niet eens over al die mobiele devices, wearables en in toenemende mate ook iot-devices binnen het it-landschap van bedrijven.”

Nieuwe oplossing is platform-agnostisch

Met Dell Unified Workspace heeft de it een nieuw middel om een betere eindgebruikerservaring te bieden, met minder gedoe en frustratie voor zowel de it zelf als voor de eindgebruiker. De oplossing voorziet in zero provisioning met Dell-devices, inclusief de connectiviteit van devices, rug's en vdi, maar is tegelijkertijd ook platform-agnostisch en merkonafhankelijk met ondersteuning voor onder meer iOS, Android, Google, MacOS en uiteraard Windows. De oplossing kan tevens als mdm voor telefoons en iPads worden ingezet.

Workspace One algemeen dashboard.

De basis van Dell Unified Workspace is VMware Workspace ONE. Dell-klanten beschikken via een console over de unified endpoint management-mogelijkheden van VMware's oplossing. Hiermee kunnen zij hun cloud-beleid handhaven en bepalen welke gebruiker welke applicaties kan downloaden. Ook voorziet hij in de geautomatiseerde patching van devices en monitoring op de gezondheid van apparatuur. Zero touch provisioning behoort zoals gezegd tot de mogelijkheden, waarbij er ook ondersteuning in de provisioning is voor Windows Autopilot voor klanten die nog geen Workspace One gebruiken, maar Autopilot/Intune.

List view van de verschillende devices en platformen.

Inzichten per gebruiker

Diagnostische tools maken een belangrijk deel uit van Unified Workspace. Verzamelde data over zaken als batterijverbruik, benutte opslagruimte en veelgebruikte applicaties leveren gepersonaliseerde inzichten op waarmee een organisatie voor elke medewerker een pakket met de juiste hardware en applicaties kan samenstellen. Vervolgens kan rechtstreeks een voorgeconfigureerd apparaat worden geleverd, waardoor de medewerker in kwestie direct productief is. Dell schat de bespaarde it-tijd op een volle week voor elke duizend ingezette apparaten.

Daarnaast bieden de nieuw gelanceerde mobiele devices Dell Optimizer, een extra softwarelaag die werkt op ai-gebaseerde technologie en leert van - en zich aanpast aan - de gebruiker, voor betere systeemprestaties. Dit leidt tot sneller startende en effectiever werkende applicaties. De PC Insights-toepassing in TechDirect geeft resource-informatie over de volledige fleet en ontlast hiermee de beheerafdeling terwijl hij de gebruikerservaring verbetert.

Devices: online of offline.

Dell SafeBIOS, dat standaard onderdeel is van Dell-devices, zorgt voor de security van endpoints via off-host verificatie. BIOS indicators of Attack detecteert veranderingen aan de bios-configuratie van een Dell-systeem, en dit wordt aangegeven in de managementconsole van de organisatie. SafeID beveiligt eindgebruiker-inloggegevens via een speciale ‘security-chip’, veilig verwijderd van eventuele malware die deze gegevens zoekt en steelt. Zowel SafeID als StafeBIOS komt on-the-box en additioneel biedt Audit & Remediation (in de VMware Carbon Black Cloud) de mogelijkheid aan security-teams om voor alle Dell Trusted Devices op schaal de SafeBIOS-verificatiestatus te rapporteren.

Detailoverzicht van een device met bios-verificatie.

Automatische monitoring houdt systemen bovendien veilig en gezond via SupportAssist, waardoor de volgende zaken proactief beschikbaar zijn: oplossingen voor OS-problemen, software-upgrades, driver-updates en -patches, de bestrijding van malware en virusgeïnfecteerde documenten, en veel meer. Dell noemt het continu valideren van security gedurende de uptime van het apparaat, waardoor de gebruiker niet zonder meer ingelogd blijft wanneer een laptop bijvoorbeeld wordt gestolen op een vliegveld. “En als een systeem zich anders gedraagt dan normaal, iets wat we kunnen weten door machinelearning, krijgt de beheerder een signaal en kan hij meteen een case aanmaken. Met onze support tooling kunnen we regelen dat de gebruiker zijn device gerepareerd krijgt, waar het zich ook bevindt. Dat kan in Amsterdam zijn, maar net zo goed in Amerika”, aldus Jaap van Oostendorp van Dell.

List view met applicaties.

De it-collega hoeft minder ad hoc werk te verrichten

In de fabriek volledige images inladen, en dit per gebruikersprofiel om bijvoorbeeld applicaties en bepaalde rechten te regelen. Dat is wat Dell Unified Workspace via VMware Workspace One biedt: het in staat stellen van it om volledig ingerichte werkplekken af te leveren bij de eindgebruikers, met minimale inspanningen. Dit werkt zowel platform-agnostisch (mogelijk voor iOS, Google, Android, MacOS en Windows) als merkonafhankelijk. Daarbij bieden de in Dell-devices standaard aanwezige security-lagen (SafeBIOS en SafeID) de nodige veiligheid voor zowel gebruiker als beheerder. De fleet van devices wordt gemanaged via een console met Dell Client Command Suite en VMware Workspace One.

Device-locatie.

Met de introductie van Dell Optimizer op de nieuwe Dell-systemen die de 10e generatie Intel Comet Lake-processoren bevatten zal het systeem leren van de gebruiker en hierdoor nog efficiënter werken door problemen vroegtijdig te constateren en op te lossen. Dit levert een nog beter gestroomlijnde pc-lifecycle op, en daardoor kan de it-afdeling zich steeds meer richten op taken die strategisch bijdragen aan de organisatie, in plaats van ad hoc werkzaamheden verrichten.