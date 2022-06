Verbeterde refurbished-omschrijvingen - Development-iteratie #187

Development-iteratie #187 is afgerond. In deze iteratie hebben we de refurbished-omschrijven geüpdatet en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die een css-framework ons kan bieden.

Refurbished-omschrijvingen

Al ruim een jaar staan er refurbished en teruggestuurde producten in de Pricewatch. Bij introductie van deze nieuwe functionaliteit zijn er vier verschillende statussen gevormd, die getoond worden als de verkopende partij geen omschrijving meegeeft. Deze omschrijvingen bleken niet in alle gevallen de lading te dekken. Om deze reden hebben we omschrijvingen verbeterd en aangepast naar:

Nieuwstaat - open doos: Nieuw product met originele accessoires en handleidingen. De verpakking kan geopend of beschadigd zijn. 100 procent technisch in orde. Nieuwstaat - refurbished: In de hoogste kwaliteit gerepareerd, schoongemaakt en gecontroleerd door een gecertificeerde reparateur of fabrikant. Nauwelijks van nieuw te onderscheiden. 100 procent technisch in orde. Lichte gebruikssporen: In goede conditie, met enkele sporen die je bij normaal gebruik mag verwachten, waaronder enkele haarfijne krasjes of scheurtjes aan de rand van het product. Deze gebruikssporen staan normaal gebruik niet in de weg. 100 procent technisch in orde. Zichtbaar beschadigd: Heeft zichtbare deuken of krassen, maar beperken de functionaliteit van het apparaat niet. Bijvoorbeeld beschadigingen op de achterkant of aan de rand, maar niet op belangrijke onderdelen zoals een scherm. 100 procent technisch in orde.

Css-framework

Nu we een aantal maanden geleden een nieuw build-proces hebben voor onze Javascript, zijn we nu ook begonnen met het voorwerk om te kijken of het handiger/sneller is om een css-framework in gebruik te nemen, deze sprint zijn we bezig geweest met research doen naar css-frameworks.

Op dit moment gebruiken we SCSS en de native node-sass om de SCSS te compilen naar CSS. Dit heeft op dit moment als voordeel dat het zeer lightweight is en je precies kunt stylen wat je wilt. Echter is er in de loop van de jaren wel enige technical debt opgebouwd. Dit heeft er voor gezorgd dat we veel tijd kwijt zijn om styling toe te passen op generieke ui-componenten.

Daarom zijn we deze sprint gaan kijken of een css-framework een oplossing kan zijn. Met als achterliggende gedachte dat we beter met onze ux-designers kunnen samenwerken en we een consistente library met componenten kunnen gaan opzetten die over de hele website gebruikt kan worden, wat het veranderen van ui-componenten en styling zal versimpelen.