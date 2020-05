Doneer je oude laptop, tablet of smartphone en help kinderen aan een leerkans

Vanwege de coronacrisis moeten kinderen momenteel vanuit huis leren. En hoewel de scholen op 11 mei weer beginnen, zal een deel van het schoolwerk nog steeds thuis gedaan worden. Daarvoor moeten leerlingen steeds vaker over een laptop, tablet of smartphone beschikken, maar niet iedereen heeft een dergelijk apparaat. Daarom steunt Tweakers stichting IT4Kids, dat oude hardware inzamelt en verspreidt.

Waar IT4Kids normaliter oude hardware inzamelt en verkoopt om de opbrengst aan goede doelen voor kinderen te doneren, krijgt die hardware met de actie 'Doneer een leerkans' direct een nieuwe eigenaar. In tegenstelling tot zes jaar geleden gaan we dit keer geen complete pc's bouwen, maar zijn we specifiek op zoek naar laptops, tablets en smartphones die niet meer gebruikt worden, maar nog wel werken en een tweede leven kunnen krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Via doneereenleerkans.nl kun je aangeven welke van de drie soorten apparaten je wilt doneren. Daarop volgt een aantal vragen om te controleren of de apparaten geschikt zijn om hergebruikt te worden. Is het vermoeden van niet, dan is het advies het product niet op te sturen maar te recyclen. Is het apparaat wel geschikt, dan wordt een verzendlabel aangemaakt om het product kosteloos te versturen. Je hoeft het vervolgens alleen nog maar bij een DHL-servicepunt af te leveren.

De gedoneerde producten worden vervolgens door een gespecialiseerde partner van IT4kids klaargemaakt voor gebruik, waarbij alle data opgeschoond wordt. Vervolgens worden de apparaten via enkele goede doelen waarmee IT4Kids samenwerkt, verspreid onder kinderen die ze kunnen gebruiken en op die manier kunnen deelnemen aan de lessen vanuit huis.

Doe mee!

Het zou geweldig zijn als wij als community een grote bijdrage kunnen leveren aan dit initiatief. We roepen alle tweakers dan ook op om oude kasten, bureaulades en verhuisdozen te doorzoeken naar passende producten en die beschikbaar te stellen. We hebben voor deze actie een topic geopend op het Forum, waar je kunt praten met andere deelnemers en kunt melden, eventueel met foto's, welke hardware je beschikbaar stelt.

We zullen jullie in de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang van deze actie. Daarvoor is het belangrijk dat je bij het aanmelden aangeeft dat je via Tweakers aan de actie meedoet, zo kunnen we bijhouden wat voor en hoeveel producten er via de community aangeboden worden.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die meewerkt. Laten we er met de hele community een groot succes van maken en verder praten in het topic.