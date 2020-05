Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite: 5g, slank design en rijk aan camera’s

Oppo laat zich steeds nadrukkelijker gelden. Na de introductie van de Find X2 Pro en Find X2 vorige maand introduceert het smartphonemerk alweer twee nieuwe 5g-smartphones in zijn Find X2 Series line-up: de Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite.

Voor iedere portemonnee een passende smartphone, uitgerust met de modernste technieken. Op basis van dat motto lijkt Oppo de markt te bestormen met een indrukwekkende line-up aan toestellen. Stuk voor stuk uitgerust met een flink aantal camera’s en klaar voor de nabije 5g-toekomst.

Scherm en design: dunste 5g-smartphone ter wereld

De Find X2 Neo heeft een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De helderheid ervan neemt gemiddeld, onder normale omstandigheden toe tot 800 nit, en bij maximale helderheid zelfs tot 1100 nit. Zo kun je ook bij veel zonlicht gewoon doorgaan met mailen, browsen, Instagrammen of het kijken naar je favoriete serie. De maximale touch sampling rate van 180Hz zorgt er bovendien voor dat de smartphone in topvorm is om de nieuwste games soepel te kunnen spelen.

Qua design heeft Oppo een nieuw record verbroken. Om een zo dun mogelijk toestel te kunnen ontwikkelen, heeft Oppo een upgrade ontwikkeld voor de camera, het scherm en de vingerafdrukmodule. De schermverhouding van de Find X2 Neo is 92,1% dankzij het 6,5-inch oledscherm. Daarnaast beschikt deze smartphone over een nieuwe ultradunne en lichtgevoelige vingerafdrukmodule op het scherm, waardoor de dikte van deze module is verminderd van 2,95 mm naar 0,266 (!) mm. Dat maakt het mogelijk dat het toestel slechts 7,7 mm dik is en 171 gram weegt. Hiermee is de Find X2 Neo de dunste 5g-smartphone ter wereld is. Een hele prestatie.

Oppo en 5g

Veel gebruikers zijn bang dat door de komst en de toepassingen van 5g de accuduur van hun smartphone onder druk komt te staan. Oppo speelt hier slim op in. De Oppo Find X2 Neo maakt namelijk gebruik van Smart 5G; een op maat gemaakt intelligent 5g dispatch-systeem.

Smart 5G gebruikt algoritmen om het stroomverbruik van verschillende applicaties te regelen. Op basis van het daadwerkelijke gebruik van de smartphone wordt de netwerkstrategie aangepast, zonder de waargenomen netwerksnelheid van de gebruiker te beïnvloeden. Bandbreedte en vermogen worden op die manier geoptimaliseerd om de levensduur van de batterij te verlengen.

Overigens ondersteunen de Oppo Find X2 Neo en Oppo Find X2 Lite momenteel enkel NSA 5G. De 5g-frequentiebanden die worden gebruikt door lokale providers en operators worden momenteel (nog) niet ondersteund door de smartphones. Oppo zal de toestellen op zijn vroegst in augustus 2020 voorzien van een OS-update die de lokale 5g-frequentiebanden ondersteunt.

Cool en snel

Vanwege het feit dat 5g-toestellen hoge toeren draaien, heeft Oppo een innovatieve techniek toegepast. Om de krachtige netwerk- en hardwareprestaties probleemloos te kunnen ondersteunen, beschikt de Oppo Find X2 Neo over een innovatief multi-layer 3d-liquid-coolingsysteem dat voorkomt dat het toestel te warm wordt. Het scherm is bedekt met een laagje koperfolie en twee lagen grafiet die de warmte van het scherm en het moederbord gelijktijdig afvoeren.

De Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite beschikken beide over een 4025mAh-batterij en 30W VOOC flash charge 4.0. Zo kan snel én veilig worden opgeladen zodat de accu binnen een mum van tijd weer volledig vol is en er weer naar hartenlust kan worden gewerkt, gegamed of gestreamd.

Veelzijdige foto’s en filmpjes dankzij professionele camera’s

Het maken van foto’s en filmpjes blijft een van de belangrijkste toepassingen bij smartphone-gebruikers, en met beide toestellen kunnen fotografen prima uit de voeten.

Aan de achterkant vinden we een 48-megapixelhoofdcamera, een 13-megapixeltelelens, een 8-megapixel-ultragroothoekcamera en een 2-megapixelzwart-witcamera. Laten we de camera’s eens nader bekijken.

De hoofdcamera maakt gebruik van een 48-megapixel Sony IMX586-sensor met OIS. Een nieuw ISP-beeldalgoritme moet zorgen voor verbeterde beeldeffecten. De 13-megapixeltelelens heeft een lichtgevoelig gebied van 1/2,4 inch, een diafragma van f / 2.4 en een 5x hybride optische zoom. De 8-megapixel-ultragroothoekcamera ‘vangt’ met zijn 116°-groothoeklens met anti-vervorming ieder prachtig landschap probleemloos in de lens. Op basis van de bestaande portretstijlfilters zijn er retrostijlen toegevoegd om de Oppo-portretstijl verder te verfijnen met de 2-megapixelzwart-witcamera.

Bij de camera aan de voorkant is gekozen voor een punch-hole-camerasysteem met een 32-megapixelsensor; de grootste pixelcameramodule die momenteel op de markt is te vinden. Huidskleur en lichtomstandigheden worden bij het maken van een selfie slim herkend, waarna Portrait Beautify 2.0 helpt om de foto’s te optimaliseren.

De Find X2 Lite is iets meer bescheiden maar maakt eveneens gebruik van een quad-camerasysteem. Deze smartphone bezit een 48-megapixelhoofdcamera, een 8-megapixelgroothoek- en macrocamera, een 2-megapixel-portretstijlmonocamera en een 2-megapixel-retroselfiecamera.

Tips & trucs

Ook in het holst van de nacht maak je nu altijd scherpe en sfeervolle kiekjes. De Oppo Find X2 Neo heeft namelijk de AI HD-nachtscènemodus, waardoor het opnemen van nachtscènes veel gemakkelijker wordt en echte en heldere foto's worden weergegeven. De Ultra Dark-modus kan een enkele foto in raw-indeling volledig optimaliseren door middel van een innovatief nacht-algoritme onder extreem zwak licht (met een omgevingshelderheid lager dan 1 lux), om heldere en pure foto's in het donker te maken.

Daarnaast zijn ook portretfoto’s gemakkelijk en mooi te realiseren. Naast achtergrond-bokeh van foto's in portretmodus biedt de Oppo Find X2 Neo zes geavanceerde portretstijlen aan - te weten Vintage, Zwart & Wit, Japan, Candy, Sepia en Portrait - door de karakteristieken van gezichtsportretten te analyseren. Zo komt iedereen altijd het beste voor de dag.

De fotografen onder ons die een wat minder vaste hand hebben kunnen leunen op een flinke bak techniek en hulpmiddelen. Zo combineert de Oppo Find X2 Neo dankzij Ultra Steady Video 2.0-techniek OIS (optische beeldstabilisatie) en EIS (elektrische beeldstabilisatie). Tegelijkertijd heeft de Oppo Find X2 Neo een groothoekstabilisatiemodus voor een 87% bredere kijkhoek. Andere fotografie- en videofeatures zoals het videoportret-bokeh-effect, videozoom en slimme videobewerking maken bewerken en editen een fluitje van een cent.

Door het superbeeldstabilisatie-algoritme en de uiterst nauwkeurige gyroscoop wordt het beeld dat door de groothoekcamera wordt vastgelegd gestabiliseerd en daardoor breder. In vergelijking met de vorige generatie superbeeldstabilisatie is het framegebied met 87% vergroot. Het resultaat is verbluffend.

Slimme antennes

In 2020 wordt 5g verder uitgerold in Nederland en de rest van Europa. Oppo heeft hier een voortrekkersrol bij en voorziet zijn nieuwe toestellen van uitgebreide 5g-functionaliteiten. Beide nieuw aangekondigde toestellen worden aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 765G-platform, wat multigigabit (download-)snelheden tot 3,7 Gbps mogelijk moet maken.

De Oppo Find X2 Neo maakt daarnaast gebruik van een 360-graden antenne-ontwerp. Dat betekent dat er langs het buitenframe meer dan tien antennes aanwezig zijn. Zo wordt automatisch de best bereikbare antennegroep gebeld, op basis van de positie. Hierdoor kan een optimale signaalsterkte worden gerealiseerd. De Oppo Find X2 Neo kan daarnaast bogen op zogenaamde slimme Antenna Cutting Technology. Deze technologie evalueert signalen via vier antennes om het optimale kanaal te vinden voor de netwerksnelheid. In potentie kan dit de netwerksnelheid tot 30% verhogen. Ten slotte ondersteunt de Oppo Find X2 Neo zowel 5g als wifi-dualkanalen, waardoor het 5g-netwerk en 5GHz-wifi tegelijkertijd actief kunnen zijn om een optimale netwerksnelheid te garanderen.

De Oppo Find X2 Lite maakt zogezegd gebruik van een Qualcomm Snapdragon 765G dual-mode 5g-soc die SA/NSA Dual Mode 5G ondersteunt.

Waar koop je de nieuwe smartphones?

- De OPPO Find X2 Neo in Moonlight Black met 12GB ram + 256GB rom is verkrijgbaar bij T-Mobile, Ben, Tele2 en Mobiel.nl i.c.m. een abonnement, of los voor € 699,-

- De OPPO Find X2 Lite in Moonlight Black en White met 8GB ram + 128GB rom zijn verkrijgbaar voor € 499,- bij T-Mobile, Tele2, Ben, en Mobiel.nl.

Volg voor meer informatie de website en het Instagram-, Facebook- en YouTube-account van Oppo Nederland.