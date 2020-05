Achter de schermen - Wat gebeurt er op de redactie?

Thuis thuis thuis

Op de redactie is het nog steeds angstvallig rustig, maar dat betekent gelukkig niet dat er niets gebeurt. Want hoewel de bezetting op ons nieuwe kantoor, waar we welgeteld twee weken hebben vertoefd voor de thuiswerkregel werd ingesteld, door sporadische aanwezigheid wordt gekenmerkt, zijn we nog altijd druk in de weer. Het thuiswerken is inmiddels voor iedereen de normaalste zaak van de wereld en de workflow is dan ook aardig uitgekristalliseerd. Vergaderen doen we via Google Meet, en uiteraard kunnen we voor het tikwerk alles thuis doen. Vorige maand vertelden we al een beetje hoe dat thuiswerken er in de praktijk uitziet, en inmiddels weten we bijna niet beter.

Zo kennen we inmiddels allemaal de vaste achtergrond van de werkplek van redacteuren, met bij de een een kast vol sci-fi-boeken, bij de ander LEGO-creaties en bij sommigen helaas niet veel meer dan een witte achtergrond. Via het beeld van de podcast kunnen jullie uiteraard ook een blik in de woning van redacteuren werpen. Vaak klinkt bij een deel van de redactie het zoemen van 3d-printers op de achtergrond tijdens redactieoverleg, in vrijwel alle gevallen is dat de Ender-3 van Creality overigens. Overigens hebben veel redacteuren inmiddels ook videogesprekken met pr-mensen van bedrijven voor productintroducties achter de rug, wat toch ook een minder gezellige, maar efficiëntere ervaring is dan een productevenement op locatie.

Testen in tijden van corona

Maar hoe zit het met het testen van producten, en foto's en video maken? De medewerkers van ons testlab werken uiteraard ook zo veel mogelijk thuis, maar sommige collega's moeten toch echt af en toe op kantoor zijn. Sommige tests zijn nu eenmaal niet thuis te doen, met testapparatuur die niet eventjes door PostNL vervoerd kan worden. Diezelfde kantoormedewerkers hebben hun handen vol aan het versturen van testappatuur, zoals testsystemen voor processors en videokaarten, en natuurlijk met testproducten distribueren. Sommige producten worden direct naar een redacteur thuis gestuurd, om vervolgens aanvullende tests op kantoor te doorlopen, of vice versa.

Ook met foto's en video's hanteren we deze werkwijze: waar mogelijk wordt thuis een impromptu-studio ingericht, en anders togen we naar kantoor om daar, op gepaste afstand van elkaar, video op te nemen. Een mooi voorbeeld van een thuisopname werd door Paul opgeleverd: hij filmde zijn .build-video zelf thuis, waarbij hij én met de camera moest stoeien en het soldeerijzer voor zijn gemodificeerde telefoon moest hanteren. Het resultaat zie je over enige tijd, want de Wonderfoon, zoals Pauls project heet, is net in het magazine verschenen: wel met foto's, maar natuurlijk zonder video.

De nieuwe studio

En over video gesproken: als we straks weer terug naar kantoor gaan, kunnen we weer op volle kracht videoproducties maken. In een gloednieuwe studio wel te verstaan, want de vertrouwde studio die we jaren als decor gebruikten hebben we in het oude pand achter moeten laten. Ondanks de zeer beperkte kantooraanwezigheid van onze videoproducers vordert het werk aan de nieuwe studio gestaag en kunnen we alvast een foto delen. Er is nog genoeg te doen, want we bouwen drie afzonderlijke decors in de studio en daar hebben we meubels, vloeren, achtergronden en natuurlijk voldoende licht voor nodig.