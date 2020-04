Tweakers Magazine met datacenters, Elledan en Wonderfoons verschijnt

Niet alleen het werk aan de site gaat ondanks thuisblijfmaatregelen gewoon door, maar ook het maken van het gecombineerde magazine van Tweakers en Hardware Info. Editie nummer 2 van 2020 is verschenen en kun je vinden in de kiosk, maar het is natuurlijk beter en handiger om het magazine als abonnee thuis te ontvangen. Dit keer kun je erin lezen over de impact van datacenters op elektriciteitsnetwerken, de interesse van tweaker Elledan in programmeren, schrijven en ai, en het maken van Wonderfoons op basis van de KPN T65.

Het achtergrondartikel gaat over het verbruik van datacenters. Want hoe zit dat nu? Datacenters hebben de naam enorme energieslurpers te zijn en met de verdere groei van internet zou zich een enorm probleem voor elektriciteitsnetwerken aandienen. Om te achterhalen in hoeverre dat klopt, nemen we de Nederlandse markt onder de loep.

We spraken via Zoom met Elledan, de in Duitsland woonachtige user die begin maart wereldberoemd werd op Tweakers met een door haar ontwikkeld alternatief voor Chromecast en Airplay. Ze vertelt over haar werk aan Nymphcast en over opensourcesoftware, BMW-infotainmentsystemen en The Hobbit in het Japans.

De meeste buildartikelen gaan over het maken van gadgets voor jezelf, zoniet het buildartikel in deze editie. Paul beschrijft namelijk het bouwen van een Wonderfoon op basis van een oude KPN-telefoon, in het bijzonder voor demente bejaarden. Met de techniek koppel je bijvoorbeeld deuntjes uit den ouden doosch aan het draaien of toetsen van nummers, wat kan leiden tot een feest van nostalgische herkenning bij je medemens op leeftijd.

Uiteraard bevat het magazine daarnaast een puzzel om je brein aan het werk te zetten, een prikkelende column en een Q&A-sessie met een Tweakers-medewerker. Dit keer is dat communitymanager Moonsugar.

Dit wil jij natuurlijk ook

