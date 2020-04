Nieuwe url-structuur en verbeteringen in V&A - Development-iteratie #180

We hebben iteratie #180 opgeleverd. In deze sprint hebben we onder andere de url-structuur voor geselecteerde pagina's vernieuwd en een aantal verbeteringen in Vraag & Aanbod gerealiseerd. Het techteam heeft een begin gemaakt met de vernieuwingen die gaan komen aan de front-end.

Nieuwe url-structuur

Sommigen van jullie is het wellicht al opgevallen; sinds vorige week dinsdag hebben sommige pagina's een nieuwe url. Met de nieuwe structuur willen we ervoor zorgen dat de pagina-intentie beter te begrijpen is door zoekmachines, dat de interne concurrentie tussen pagina’s minder wordt of verdwijnt en dat pagina’s elkaar versterken. De wijzigingen gebeuren op categorie-, merk- en productniveau. Hier is een overzicht met de business rules van de oude versus de nieuwe structuur:

Pagina Oude situatie Nieuwe situatie Categorieomgeving tweakers.net/categorie/$id/$naam/$tabblad/ tweakers.net/$naam/$tabblad/ Merk+categoriepagina tweakers.net/merk/categorie/$id/$merknaam/$categorie/ tweakers.net/$categorie/$merknaam/ Productomgeving tweakers.net/product/$id/$productnaam/$tabblad/ tweakers.net/$categorie/$merknaam/$productnaam/$tabblad/

Merk+categoriepagina's

De merk+categoriepagina's bestaan al een aantal jaren op Tweakers. Dit waren 23 statische pagina's waarvan een aantal in de loop der jaren niet meer relevant is geworden. Denk aan smartphones van Blackberry. Sinds vorige week zijn deze pagina's dynamisch, dus is er nu van elke merk+categoriecombinatie een pagina met daarop de producten, met filters zoals jullie die van ons kennen, het nieuws en de reviews over het product.

Verbeteringen Vraag & Aanbod

We zijn ook begonnen met het verbeteren van Vraag & Aanbod. Aangezien we hier tegen nogal wat oude code aankijken, is een van de eerste dingen die we aanpakken, het formulier om een advertentie te plaatsen. De technische basis achter dit formulier wordt volledig vernieuwd, zodat we daarna kunnen bouwen aan een nieuwe foto-upload en het responsive maken, en daarnaast een onderscheid kunnen realiseren tussen particuliere en zakelijke verkoop.

Opheffen dienstenadvertenties

Bijna tien jaar geleden hebben we Vraag & Aanbod uitgebreid met de mogelijkheid om diensten aan te bieden. Uiteindelijk is daar weinig gebruik van gemaakt. Bovendien gebruikten de meeste dienstenadvertenties die nu actief zijn, niet de speciale velden waarmee ze van reguliere advertenties worden onderscheiden. Om het formulier voor nieuwe advertenties zowel voor de gebruiker als technisch eenvoudiger te maken, hebben we daarom besloten te stoppen met dit onderscheid. Je bent nog altijd welkom om een dienst aan te bieden of te vragen, maar zaken als een uurtarief en beschikbaarheid zul je dan in de advertentietekst zelf moeten vermelden.

Filteren op staat

Een nieuwe feature in Vraag & Aanbod is het kunnen filteren op de staat van het product. Het is mogelijk om te filteren op de volgende opties: nieuw, nieuwstaat, goede staat, gebruikssporen, slechte staat of defect. Door middel van de checkbox kun je de listing aanpassen aan jouw wensen wat de staat van het product betreft.

'Meld misbruik'-knop

Om misbruik op Vraag & Aanbod tegen te gaan, hebben we de knop om misbruik te melden visueel verbeterd en onderaan de beschrijving geplaatst, zodat je weet waar misbruik gemeld kan worden als je een gebruiker daarvan verdenkt.

Frontendvernieuwing

Ons huidige techteam houdt zich op dit moment bezig met de vernieuwing van onze frontendstack. De focus ligt daarbij op dit moment op ons JavaScript. Op dit moment worden er op elke pagina losse JavaScript-bestanden toegevoegd. Door de jaren heen is het een grote berg JavaScript geworden, die lastig te onderhouden is. Daarnaast bevat een hoop JavaScript nog ondersteuning voor inmiddels achterhaalde, browserspecifieke features en quirks. Met het oog op de toekomst zijn we bezig om het JavaScript onderhoudbaar te maken. Dit gaan we doen door het om te schrijven naar modules en volgens de moderne syntax van ECMAScript 2019.

Om browsers te ondersteunen die nog veel gebruikt worden, gaan we Babel gebruiken om moderne syntax om te zetten in begrijpbaar JavaScript voor zogenoemde legacybrowsers, zoals Internet Explorer 11. Om dit allemaal te integreren in de huidige Symfony-codebase, gebruiken we Webpack Encore. Dit maakt het geheel onderhoudbaar en eenvoudig.

Andere verbeteringen