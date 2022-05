Spambestrijding en updates voor V&A en marketplaces - Development-iteratie #184

De release van development-iteratie #184 is gedaan. In deze release hebben we de maatregelen om spam te verwijderen en voorkomen verscherpt, hebben we verder gewerkt aan de verbetering van V&A en is flinke voortgang geboekt met de marketplaces.

Spam

De laatste tijd hadden we weer veel last van spammers op de site. Dat leverde veel werk op voor de crew om gebruikers handmatig te bannen en om geplaatste berichten te verwijderen. Daarop hebben we een aantal maatregelen genomen.

De eerste is dat we het voorlopig onmogelijk hebben gemaakt om van buiten de Benelux een nieuw account aan te maken op het platform. Ten tweede hebben we het achter de schermen voor de crew mogelijk gemaakt om in één handeling een user te bannen en alle forumposts te trashen. Dat maakt het achteraf verwijderen van spam en spammende users gemakkelijker.

Ook werken we verder aan uitbreiding van de al bestaande maatregelen om spam tegen te gaan. We gaan de bestaande systemen daarvoor uitbreiden met betere automatische detectie van spammers en spamberichten.

Update Vraag & Aanbod

In deze sprint hebben we ons voor de verbeteringen in Vraag & Aanbod gericht op het vernieuwen van de styling van het 'Advertentie toevoegen'-formulier. Daarmee hebben we het nu ook bruikbaar gemaakt voor mobiele schermen. Daarnaast stond deze sprint in het teken van de foto-upload. Het eerste backendwerk daarvoor is gedaan en we weten nu hoe we dat verder moeten uitwerken om in komende sprints naar een release van dit geheel toe te werken. Net als in de vorige .plan vragen we nog even jullie geduld hiervoor.

Sneak preview advertentie toevoegen op mobiel

Marketplaces

Ook hadden we het in de vorige .plan al over de komende wijzigingen aan de marketplaces in de Pricewatch. De technische aanpassingen aan onder andere de importer en de backend zijn in deze sprint afgerond. In de komende sprint gaan we deze functionaliteit testen en als alles dan goed is, zullen we deze verbeteringen spoedig wereldkundig maken.

Techupdate

In de vorige sprint zijn we begonnen om sneller releasen mogelijk te maken. Maakten we toen nog gebruik van een releasescript dat draaide op de machine van een devver, nu kunnen we direct releasen vanuit een merge-request. Het ophogen van het versienummer gaat nu automatisch aan de hand van de naam van de branch die wordt gereleased.

Omdat we nu vaker kunnen en willen releasen, hebben we onze logging zo aangepast dat we eerder op de hoogte zijn als dingen onverhoopt fout gaan na een release. Verder hebben we natuurlijk documentatie moeten schrijven en zijn kleine verbeteringen doorgevoerd aan onze testomgeving, zodat het voor alle testers inzichtelijk is hoever een branch achterloopt op de ontwikkelbranch.