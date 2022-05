Acer Chromebook 314 C933LT: ongestoord werken, waar en wanneer je maar wilt

Acer biedt met zijn Chromebook 314 C933LT een scherp geprijsde, snelle, Chromebook die altijd is verbonden. Het is de ideale zakelijke Chromebook voor onderweg.

Chromebooks zijn er tegenwoordig in alle vormen en maten. De laatste tijd zien we de aanschafprijzen van dergelijke laptops fors stijgen, waarbij prijskaartjes van meer dan 1000 euro geen uitzondering meer zijn. En dat druist een beetje in tegen het oorspronkelijke idee achter dit type laptop, dat tussen 2011 en 2013 voor het eerst op de markt verscheen. De Acer Chromebook 314 C933LT omarmt echter de originele filosofie. Voor een aantrekkelijke prijs haal je er een complete Chromebook mee in huis die uitermate geschikt is voor het op locatie uitvoeren van niet al te zware allround-taken. Het betreft bovendien een altijd met internet verbonden apparaat waarmee de gebruiker zonder wifi kan werken, middels een veilige verbinding.

Licht, snel en ultradraagbaar

Door de Charcoal Black-behuizing van de Acer Chromebook 314 C933LT-P3G5 is hij licht van gewicht (hij weegt slechts anderhalve kilo) en daardoor eenvoudig mee te nemen. De Chromebook heeft extra dunne schermranden en laat hd-beelden goed en gedetailleerd tot leven komen. De Chromebook is voorzien van een 14 inch groot full-hd ips-multitouch-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Deze uitvoering wordt aangedreven door een Intel Pentium Silver N5030-processor, 8GB ddr4-ram en 64GB emmc. De hd-camera met dubbele microfoon en de twee ingebouwde stereospeakers laten iedere online vergadering soepel verlopen. Naast het meest complete model - de Acer Chromebook 314 C933LT-P3G5 - zijn er twee andere uitvoeringen beschikbaar, zodat er voor ieder wat wils is.

Alle drie de modellen bieden prima prestaties waardoor je vlot kunt wisselen tussen apps, een presentatie in elkaar kunt zetten of kunt surfen op internet. Bovendien zijn alle modellen getest volgens militaire standaarden zodat ze tegen een stootje kunnen, aldus de fabrikant. De Acer Chromebook 314 C933LT schrikt dan ook niet van een onfortuinlijke val of beuk, of invloeden van stof en extreme temperatuurwisselingen. Dat betekent dat je als gebruiker altijd en overal ongestoord en veilig kunt doorwerken.

De maximale opslagcapaciteit van de Acer Chromebook 314 C933LT-P3G5 is zoals gezegd 64GB, maar ChromeOS is gericht op het opslaan van bestanden in de cloud. Google biedt daarom 100GB gratis cloudopslag aan iedereen die een nieuwe Chromebook koopt, wat voor de meeste gebruikers genoeg zou moeten zijn. Daarnaast voorziet Google in een breed scala aan gratis standaard-apps als alternatief voor Office-programma’s. Google Office-suite biedt een prima combinatie van applicaties, waarbij Documenten, Spreadsheets en Presentaties de meeste gebruikers in al hun behoeftes voorzien. Daarnaast is G Suite ontwikkeld om eenvoudig tegelijkertijd samen te werken, wat de productiviteit en het werkgemak binnen een team verbetert.



Hiernaast kunnen gebruikers Chrome Enterprise Upgrade inschakelen. Dit is optioneel en kan door bedrijven worden aangeschaft via Google, een Google-partner of distributeur. Chrome Enterprise Upgrade levert nog meer opties voor bedrijven om eenvoudig devices uit te rollen en te beheren binnen de organisatie. Er zijn ook Enterprise-versies van Acer Chromebooks beschikbaar, die reeds van de Chrome Enterprise Upgrade zijn voorzien.

Altijd en overal veilig draadloos internet

De nieuwe Acer Chromebook 314 C933LT heeft een ingebouwd 4g lte-simkaartmodem. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om via een simkaart een draadloze internetverbinding op te zetten zonder dat daar wifi voor nodig is. Het lte-simkaartmodem geeft een goede verbindingssnelheid en dekking op plekken waar de wifi-verbinding zwak of niet aanwezig is. Bovendien is het een veiliger alternatief voor openbare wifi. Het installeren van de simkaart is een fluitje van een cent en net zo eenvoudig als bij een smartphone. De gebruiker plaatst de simkaart in het lte-slot, dit stopt hij vervolgens in de Chromebook en daarna is die klaar om verbinding te maken met het internet.

Het Chrome-besturingssysteem biedt daarnaast uitvoerige bescherming. Het wordt iedere zes weken automatisch bijgewerkt, waardoor je altijd beschikt over de nieuwste beveiligingsfuncties. Het updaten gebeurt overigens terwijl je werkt, zodat je zonder onderbrekingen door kunt. Daarnaast beschikt ChromeOS over geavanceerde, meerlaags beveiligingsfuncties waardoor additionele software zoals een virusscanner niet langer nodig zijn. In combinatie met Chrome OS maakt het modem het werken op de Chromebook dus extra veilig. Handig voor gebruikers die werkzaam zijn bij de overheid, in de gezondheidszorg of de bouwsector.

Eenmaal verbonden met internet hoeft de gebruiker niet bang te zijn dat zijn databundel volledig wordt leeg getrokken. De Acer Chromebook 314 heeft namelijk een slimme feature aan boord om het dataverbruik te beperken. Zodra een sterk, beveiligd wifi-signaal in de omgeving is gedetecteerd, schakelt de Chromebook daar automatisch op over. Daarnaast wordt het uploaden van bestanden naar de Google Drive of het uitvoeren van updates uitgesteld tot de Chromebook verbonden is met wifi, tenzij de gebruiker anders aangeeft in de instellingen.

Batterij gaat de hele dag mee

De accuduur van de Acer Chromebook 314 C933LT mag niet onbesproken blijven. Met een ruime twaalf uur aan accuduur hoef je je geen zorgen te maken dat je zonder stroom komt te zitten. Het maakt ongestoord doorwerken in de trein of tijdens lange vliegtuigvluchten zonder problemen mogelijk. Zelfs als je de hele dag online webinars volgt of aan een stuk door Google Meet-bijeenkomsten hebt, behoudt de Chromebook zijn lange batterijduur. Uiteraard zal de accu iets sneller leeglopen wanneer je voortdurend verschillende programma’s open hebt staan en daartussen wisselt, maar dan nog blijft de batterij een onderdeel waar je ten volste op kunt vertrouwen. Je kunt er dus vanuit gaan dat je in de meeste gevallen de lader kunt thuislaten.

De drie configuraties van de Acer Chromebook 314 op een rij

Acer biedt de Chromebook 314 in drie verschillende versies aan:

De Acer Chromebook 314 C933L-C5XN is het non-touch instapmodel met een 14 inch groot full-hd ips-ComfyView-scherm. Onder de motorkap vinden we een Intel Celeron N4020-processor, 4GB ddr4-ram en 32GB emmc-opslaggeheugen. De resolutie van het scherm is 1920x1080 pixels. Deze versie is beschikbaar vanaf 399 euro (excl. btw).

Een stapje luxer is de Acer Chromebook 314 C933LT-C6L7 met een 14 inch groot full-hd ips-multitouchscherm, een Intel Celeron N4120 quadcore-processor, 4GB ddr4-ram en 64GB emmc-opslaggeheugen. Deze uitvoering is beschikbaar voor 449 euro (excl. btw).

De meest uitgebreide uitvoering is de Acer Chromebook 314 C933LT-P3G5. Dit complete model is echt op de zakelijke markt gericht en eveneens voorzien van een 14 inch groot full-hd ips-multitouchscherm. Verder heeft deze Chromebook een Intel Pentium Silver N5030-processor, 8GB ddr4-ram en 64GB emmc-opslag. Dit model is in Nederland beschikbaar vanaf 499 euro (excl. btw).

*edit: pixels Acer Chromebook 314 C933L-C5XN aangepast.