Dit is waarom steeds meer mensen elektrisch rijden overwegen

Elektrisch rijden is niet langer slechts bereikbaar voor de happy few. Steeds meer bedrijven en particulieren omarmen deze nieuwe manier van autorijden. Niet zo vreemd, want de techniek erachter is enorm interessant en wordt steeds beter. Daarnaast wordt het financieel aantrekkelijker om zakelijk elektrisch te rijden.

Meer mensen overwegen elektrisch rijden. Met name mensen met een voorliefde voor techniek beginnen de voordelen en de interessante technische achtergrond van elektrisch rijden te ontdekken. Een elektrische auto zit boordevol technologie en spreekt daarom een andere doelgroep aan. Vroeger waren vooral de rijeigenschappen belangrijk, inmiddels gaat het om zaken als de boordlader, connectiviteit en rijhulpsystemen. Vanwege deze verschuiving is het voor sommigen nog best lastig om een geschikte elektrische auto te kiezen. De komende periode zal Tweakers daarom samen met Mobility Service verschillende onderwerpen rond elektrisch rijden behandelen, zoals de achterliggende techniek, de kosten en het laden van de accu. Vragen en opmerkingen – in de comments hieronder - zijn van harte welkom.

Mobility Service Electric, onderdeel van leasemaatschappij Mobility Service, heeft zijn pijlen al langer gericht op elektrisch rijden. Het bedrijf uit Eelde zag er tien jaar geleden al toekomst in. Zo was Mobility Service de eerste importeur van de eerste volledig elektrische auto: de Th!nk City. Inmiddels is het bedrijf vanwege zijn jarenlange ervaring en kennis op het gebied van elektrisch rijden uitgegroeid tot de grootste EV-expert van Nederland. Directeur Paul Harms was in Parijs de eerste ontvanger van de Tesla Roadster. Kortom, elektrisch rijden zit in het dna van Mobility Service.

Van Kia tot Porsche

De snelle ontwikkeling in de markt is voor een groot deel toe te schrijven aan Tesla van Elon Musk. De techniek van het Amerikaanse bedrijf heeft ervoor gezorgd dat elektrisch rijden meer en meer mainstream wordt. De markt is aan het kantelen. De afgelopen jaren zagen we steeds vaker elektrische auto’s in het straatbeeld, waarbij de bolides van Musk worden aangevuld met modellen van Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Mercedes, BMW en tal van andere merken. Zelfs stoere en iconische sportautomerken omarmen het elektrisch rijden, zoals Porsche met zijn Taycan. De Taycan is de eerste volledig elektrische auto van Porsche, aangedreven door twee elektromotoren, één op de voor- en één op de achteras.

Dagelijks gebruik, laadpalen, laadpas

Overweeg je de overstap naar een elektrische auto? Dan moet je vooraf met een aantal zaken rekening houden. Voor elektrisch rijden heb je een bepaalde mindset nodig. Zo moet je rekening houden met het aantal kilometers dat je rijdt, de actieradius en oplaadmogelijkheden. Je kunt het jezelf zo makkelijk mogelijk maken door bijvoorbeeld te laden op de momenten dat je thuis of op het werk bent. Kortom: van tevoren moet je goed bedenken of elektrisch rijden al iets voor jou is. Ook de rijeigenschappen van een elektrische auto zijn anders. Door het hoge koppel dat direct beschikbaar is, komt de auto ontzettend snel van z’n plek. Je manoeuvreert dus vlot door het verkeer.

Een elektrische auto moet je opladen, daar kun je niet omheen. Toch hoeft dit geen belemmering te zijn. Vraag een ervaren elektrische rijder naar het laden en je zult erachter komen dat het opladen weinig extra tijd kost. Dit komt doordat de auto veelal ‘s avonds oplaadt en de actieradius van de huidige elektrische auto’s toereikend zijn voor het dagelijks gebruik.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je elektrische auto op te laden. Om te beginnen kun je de auto thuis opladen. Als je een eigen oprit hebt, kun je thuis een laadpaal laten installeren. Gemiddeld gezien heeft de auto een nacht nodig om weer volledig op te laden. Kom je hiermee niet uit de voeten, dan kun je altijd nog gebruikmaken van openbare oplaadpunten of snellaadstations. Bij een snellaadstation moet je qua laadtijd rekening houden met ongeveer een halfuurtje tot drie kwartier.

Inmiddels is Nederland koploper op het gebied van laadinfrastructuur. Nergens ter wereld is hij zo ver ontwikkeld. Er zijn momenteel ongeveer 80.000 privé-laadpalen en 55.000 (semi-)openbare laadpalen in Nederland. Snellaadpalen zijn daarbij ver in de minderheid (1.300 stuks), maar wel sterk in opkomst.

Openbare laadpalen vind je eenvoudig via een app op je mobiele telefoon of via het navigatiesysteem in de auto. Deze hulpmiddelen geven informatie over waar de laadpalen zich bevinden, maar tonen ook welk vermogen ze ondersteunen en in sommige gevallen zelfs of de laadpaal in kwestie bezet is. Tevens worden de kosten getoond, al zijn er steeds meer restaurants en bedrijven die gratis laden aanbieden om autobezitters te verleiden.

Om gebruik te kunnen maken van een laadpaal heb je een laadpas nodig die je via energiebedrijven (Nuon, Eneco en Vandebron) of bij bedrijven zoals Mobility Service verkrijgt. Je kunt de laadsessie vrijwel nooit afrekenen met je pinpas en/of creditcard.

Actieradius en milieu

Een veelgehoorde term bij elektrisch rijden is de actieradius, oftewel het bereik van de auto. Het betreft hier de afstand die je kunt rijden op één acculading, vergelijkbaar met de afstand die een brandstofauto op een volle tank haalt.

Er zijn nog steeds mensen die denken dat je na ieder ritje naar je familie je auto moet opladen omdat de accu maar een beperkt aantal kilometers rijden toelaat. Inmiddels is dit argument redelijk achterhaald, er zijn tal van modellen op de markt met een actieradius van minimaal 400 kilometer. De actieradius van een elektrische auto wordt vastgesteld op basis van de WLTP-testnorm. Dit is een gestandaardiseerde meetmethode die gebruikt wordt in de auto-industrie. Omdat de meetmethode altijd uitgaat van het meest standaard scenario, zal de actieradius in de praktijk vaak zo’n 10 tot 20% lager uitvallen.

Het milieu is voor veel mensen een overweging om elektrisch te gaan rijden. Tegenstanders voeren aan dat bij de productie van accu’s veel CO₂-uitstoot vrijkomt. Dat klopt, en wanneer een elektrische auto naar de sloop gaat, is de verwerking van de oude accu’s eveneens een uitdaging. Een elektrische auto is dan ook zeker niet ‘volledig groen’. Kijk je echter naar de gehele levensduur van een elektrische auto en vergelijk je hem met die van een brandstofauto, dan is de elektrische auto uiteindelijk veel minder belastend voor het milieu. Bovendien wordt het maakproces van accu’s steeds beter en milieuvriendelijk, dus daar wordt nog steeds winst behaald. Daartegenover staat dat een auto die op fossiele brandstof rijdt voortdurend CO₂ uitstoot. En ook bij de winning van benzine en diesel komt veel CO₂ vrij.

Voor een eerlijke vergelijking moet je dan ook de zogenaamde well to wheel-uitstoot (WTW) in ogenschouw nemen. TNO heeft onderzocht en berekend dat de WTW-uitstoot van een elektrische auto drie- tot viermaal lager is dan die van een benzine- of dieselauto.

In 2021 slaan Tweakers en Mobility Service de handen ineen voor een uniek evenement. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst wordt het publiek ondergedompeld in interactieve talks over elektrische auto's, de techniek erachter en de actuele innovaties in de markt.

