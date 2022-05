Wanneer is een elektrische auto duurzamer dan een brandstofauto?

Het merendeel van de Nederlanders lijkt het er wel over eens dat een elektrische auto beter is voor het milieu. Er zijn echter nog steeds mensen die vraagtekens zetten bij het duurzame karakter ervan. In dit artikel wordt beschreven wanneer een elektrische auto daadwerkelijk duurzamer is dan een brandstofauto.

Het klinkt logisch. Een elektrische auto (EV) is schoner en duurzamer dan een auto die op fossiele brandstof rijdt. Maar dat betekent niet dat er geen CO₂ vrijkomt bij de productie van EV’s. Het betekent ook niet dat een elektrische auto altijd schoner is dan een brandstofauto. In dit derde artikel dat in samenwerking met de experts van Mobility Service is geschreven, wordt het energieverbruik bekeken, is berekend wanneer een elektrische auto duurzamer is dan een brandstofauto en is de CO₂-uitstoot van een elektrische auto en een brandstofauto in een vergelijkbare klasse vergeleken. Daarbij passeren ook de belangrijkste fouten die vaak worden gemaakt in onderzoeken en berekeningen de revue.

Wat bepaalt het energieverbruik van een EV?

De efficiëntie van een elektrische auto wordt bepaald door meerdere factoren. Wanneer men spreekt over efficiëntie wordt feitelijk de actieradius (of het bereik) van een voertuig bedoeld. Oftewel: de afstand die je kunt rijden op één volle acculading, net als de afstand die een brandstofauto haalt met een volle tank diesel of benzine.

Het bereik van een EV hangt van veel zaken af, zoals het gewicht van het voertuig, het bandentype, de aerodynamica, en de grootte van het accupakket. Een zware elektrische auto verbruikt logischerwijs meer energie dan een lichtere, kleinere EV. Een kleinere auto huisvest in de regel echter ook kleinere accupakketten. Tegelijkertijd wordt de energiedichtheid, de verhouding tussen de capaciteit van een accu en het formaat, steeds beter. Door nieuwe technieken wordt de energiedichtheid steeds groter, en hij wordt de komende jaren nog gunstiger.

Daarnaast is ook je rijstijl van belang. Rij je agressief of behouden, anticipeer je goed op het verkeer om je heen, en ga zo maar door. Regeneratief, ook wel recuperatief remmen speelt ook een rol. Hiermee kun je namelijk een beetje energie opwekken dan wel terugwinnen. Een elektromotor zet elektrische energie om in beweging maar door licht te remmen werkt de elektromotor als een soort dynamo. Tijdens het remmen bij een auto met een verbrandingsmotor gaat kinetische energie verloren, terwijl een EV deze kinetische energie kan terugwinnen door regeneratief te remmen. Gebruik je je airco veel of zet je al snel de verwarming op standje tien? Ook dat kost veel energie.

Over verwarming gesproken, in de winter heeft een EV het lastiger dan in andere jaargetijden. De accu in een EV presteert het beste bij een temperatuur tussen de 15 en 25 graden. Bij een lage temperatuur werken de accupakketten minder efficiënt, wat je vooral bij koud weer merkt. Nieuwere elektrische auto’s zijn vaak uitgerust met een geconditioneerd accupakket waarbij de accu wordt gekoeld of verwarmd. Dit kost wat energie, maar betekent ook minder verlies en is dus beter voor de actieradius. Ook deze technieken worden steeds beter.

CO₂-uitstoot

De CO₂-uitstoot is een hot item en staat hoog op de politieke agenda. Door de coronacrisis hoor en lees je er nu wat minder over, maar achter de schermen gaan de plannen en maatregelen voor het terugdringen ervan in rap tempo door. De klimaatdoelstellingen van Nederland zijn helder. In de Klimaatwet staat met hoe veel procent ons land de CO₂-uitstoot moet terugdringen. Daarin staat het volgende:

49% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990

95% minder CO₂-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. In het hoger beroep in 2018 en het cassatieberoep in 2019 heeft de rechter het vonnis bevestigd, daarmee is het definitief.

Elektrische auto’s kunnen enorm bijdragen aan het behalen van de genoemde klimaatdoelen.

CO₂-uitstoot berekenen, WLTP versus NEDC

Wanneer is een elektrische auto duurzamer dan een brandstofauto? Hieronder vind je een uitgebreide berekening om dat aan te tonen. Daarbij maken we een vergelijking tussen deze twee auto's:

CO₂-uitstoot EV: de Hyundai Kona Electric, met een 64kWh-accu (2019)

CO₂-uitstoot benzineauto: de Renault Captur (2017) met de meest gangbare motor, de 1.2 TCe 120

Ondanks het verschil in bouwjaar zijn beide voertuigen vergelijkbaar qua klasse en prestaties. Middels onderstaande tool worden ze met elkaar vergeleken om een goed en vooral volledig beeld te krijgen van de verschillen tussen een elektrische auto en een benzineauto.

Via de online tool climobil is te zien dat de Hyundai Kona Electric 150 gram CO₂/km uitstoot en de Renault Captur duidelijk meer (173/222 gram CO₂/km).

In bovenstaande tool is gebruikgemaakt van de verouderde New European Driving Cycle (NEDC) in plaats van de huidige, gebruikelijke Worldwide Light Duty Vehicle Test Procedure (WLTP). Beide meten onder andere het brandstofverbruik en CO₂-emissies. Omdat de NEDC-methodiek alleen meet op basis van een theoretisch rijprofiel heeft hij plaats moeten maken voor de WLTP-testmethode. Over het algemeen kun je stellen dat de nieuwe methode een (iets) realistischer beeld geeft van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot. Er is gebruikgemaakt van bovenstaande tool omdat deze het meest uitgebreide antwoord geeft op de vraag die we in dit artikel willen beantwoorden. De tool houdt namelijk rekening met allerlei factoren, waaronder de levensduur/productie van de batterij, het kilometrage en het gewicht van de auto.

Bij dit rekenvoorbeeld is de meting te actualiseren met een zogenaamde WLTP/NEDC-ratio. Deze ratio is in opdracht van de Europese commissie door de EU Science Hub onderzocht en gepubliceerd. Voor benzineauto’s (ICEV) is de factor waarmee gerekend dient te worden 1,22. Voor elektrische auto’s (BEV/FCV) is dat 1,21.

EV 150 gram CO₂ x 1,21 = 181,50 gram CO₂/km Benzinemotorauto 173 gram CO₂ x 1,22 = 211, 06 gram CO₂/ km

264 gram CO₂ x 1,22 = 270, 84 gram CO₂/ km

Over het algemeen geldt dat zowel de NEDC- als de WLTP-testmethode alsnog geen volledige representatie tonen van de werkelijke prestaties van een auto. Hier is in het voorbeeld rekening mee gehouden door middel van een NEDC-penalty. Hiermee wordt de CO₂-uitstoot en het verbruik naar een realistische waarde omgerekend.

Veel gemaakte fouten bij CO₂-uitstootberekeningen

Er zijn de afgelopen jaren nogal wat vraagtekens gezet bij het duurzame karakter van EV’s en deze scepsis was niet altijd even zuiver op de graat. Dat heeft gezorgd voor een vertekend beeld en (bewust of onbewust) fouten in berekeningen. Een aantal voorbeelden naar aanleiding van recent onderzoek van de TU Eindhoven:

Overdrijving van broeikasgasemissies batterijproductie

Schaalvergroting en slimmere engineering (zoals bijvoorbeeld het behoud van warmte in het productieproces) hebben ervoor gezorgd dat de hoeveelheid energie die fabrieken nodig hebben om batterijcellen te produceren enorm is verlaagd. Tegelijkertijd wordt de gebruikte elektriciteit gestaag koolstofarm. Dit alles verkleint de ‘klimaatrugzak’ van de EV, maar veel EV-kritische onderzoeken negeren dit volledig. Voorbeelden zijn bevindingen van Buchal, Karl en Sinn, ADAC, ÖAMTC en Joanneum Research, die veronderstellen dat bij batterijproductie 175 kg CO₂ per kWh batterij wordt uitgestoten. Ze baseren dit op een zeer controversiële studie uit 2017. Deze studie is in 2019 geactualiseerd, waarbij de uitstoot werd gecorrigeerd naar 85 kg CO₂ per kWh. Daarmee is de ‘klimaatrugzak’ van de elektrische auto gehalveerd. Op basis van een lijst met recente publicaties is het veilig om uit te gaan van een range van 40 tot 100 kg per kWh, met een gemiddelde van 75 kg/kWh.

Onderschatting van de levensduur van de batterij

In veel onderzoeken (bijvoorbeeld van Buchal, Karl en Sinn, ADAC, ÖAMTC en Joanneum Research) werd aangenomen dat een batterij gemiddeld slechts 150.000 km meegaat. Buchal, Karl en Sinn zetten hier zelfs een duurzame dieselauto tegenover die 300.000 km meegaat. Er zijn echter geen voorbeelden terug te vinden waarin dit was gebaseerd op feitelijk onderzoek, aldus de TU. Empirische gegevens tonen aan dat moderne batterijen hoogstwaarschijnlijk meer dan 500.000 km meegaan. Nieuwe studies claimen zelfs dat met de huidige technologie twee miljoen kilometer mogelijk is. Bovendien neemt de levensduur van auto's toe in Europa en kan worden aangenomen dat een gemiddelde moderne auto 250.000 km aflegt.

Gesjoemel en herijking

Daarnaast zijn in het verleden laboratoriumonderzoeken uitgevoerd die betaald zijn door autofabrikanten (denk aan de sjoemeldiesels). Dat resulteerde in de onthulling van cheat-software waarmee de emissies artificieel lager werden gehouden. Bovendien heeft nieuw onderzoek naar broeikasgasemissies aangetoond dat de emissies gerelateerd aan de productie van benzine en diesel hoger liggen dan eerder werd gedacht.

Conclusie

Bovenstaande berekeningen laten zien dat een EV duidelijk duurzamer is dan een auto die op fossiele brandstoffen rijdt. Niet direct wanneer hij van de lopende band afrolt, maar veelal al binnen een jaar. Bovendien wordt de duurzame techniek de komende jaren alleen maar beter en zullen EV’s alleen maar duurzamer worden. Elektriciteitsopwekking wordt ieder jaar groener door de toename van zon- en windenergie. Een EV die je nu koopt is al duurzamer dan een brandstofauto, maar over tien jaar nog veel meer. Zowel de stroom als de accupakketten worden duurzamer, en daarmee dus ook de EV als zodanig. In een volgend artikel zal verder worden ingegaan op de soorten groene stroom die een EV gebruikt, en de toekomst daarvan.

Schrijf je in voor het Mobility Service Event In 2021 slaan Tweakers en Mobility Service de handen ineen voor een uniek evenement. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst wordt het publiek ondergedompeld in interactieve talks over elektrische auto’s, de techniek erachter en de actuele innovaties in de markt. Aanwezigen worden op deze manier meegenomen in de spannende wereld van het rijden en leasen van elektrische auto’s. Uiteraard krijgen de Tweakers-communityleden de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met de aanwezige sprekers. Maar het blijft niet alleen bij praten. Een divers aanbod van elektrische auto’s is aanwezig en beschikbaar voor de nodige testritjes, om zo elektrisch rijden optimaal te ervaren. Wil je bij dit event aanwezig zijn, dan kun je je nu alvast inschrijven voor de mailinglijst. Begin 2021 krijg je dan bericht met meer informatie over wanneer de inschrijving opengaat voor het event.

Wil jij op de hoogte worden gehouden zodra er meer bekend is over het event? Poll Ja, ik ontvang graag een e-mail in 2021.

Nee, ik wil geen e-mail ontvangen.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is