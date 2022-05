Heb jij een KPN-abonnement? Meld je aan en test de nieuwe KPN tv-ontvanger

Binnenkort kunnen alle klanten van KPN gebruikmaken van de nieuwe user interface van de KPN tv-ontvanger. Tweakers Partners en KPN dagen drie leden van de Tweakers-community uit om deze nieuwe ervaring twee weken lang thuis te testen. Naast het tv-kastje worden een 4K oled-tv, een Dolby Atmos Soundbar en een hapje en een drankje afgeleverd. Na de testperiode mogen de drie tweakers in een review over hun bevindingen schrijven.

KPN belooft met zijn tv-ontvanger met nieuwe user interface (UI) de kijkervaring van zijn klanten te verbeteren. Door een snellere, kleinere en betere ontvanger heeft het techbedrijf naar eigen zeggen de stap naar de toekomst gezet.

Alle entertainment op één plek

KPN wil gebruikers vooral gemak bieden, door het voor consumenten mogelijk te maken alle streamingdiensten, de laatste series, YouTube-content, live sportwedstrijden, de nieuwste films en favoriete televisieprogramma's allemaal in één menu te vinden en te bedienen met één afstandsbediening. Of het in de praktijk allemaal soepel werkt? Dat mogen drie tweakers zelf gaan uitproberen tijdens de testperiode. Vaste klanten zitten er sowieso warmpjes bij met KPN TV. Wanneer ze mobiel, internet, tv en entertainment combineren, krijgen ze per maand 5 euro entertainmentvoordeel door te kiezen voor Spotify, FOX Sports, Pluspakket of Film1.

Twee weken series en films kijken … met een goed gevulde koelkast

Drie geselecteerde leden van de Tweakers-community die op dit moment een KPN-abonnement hebben, kunnen thuis een optimale opstelling realiseren, inclusief 4K oled-tv, Dolby Atmos Soundbar én een goed gevulde koelkast, voor de ideale bingewatch-avond. Daar hoeven ze niks voor te doen. Wij komen langs, inclusief een presentator en filmcrew, sluiten alle apparatuur aan, en maken filmopnames. Dit vindt plaats op 6 november en tijdens het opnemen houden wij ons uiteraard aan de dan geldende corona-maatregelen. Tevens worden de drie geselecteerde tweakers aan elkaar gekoppeld in een Google Hangout zodat ze op een afgesproken tijd samen televisie kunnen kijken om zo hun ervaringen te kunnen delen. Na afloop van de test zal een samenvattende video op Tweakers verschijnen.

4K, HDR en slimme zoekfunctionaliteit

De Arris 5202 heeft een BCM 72604 B0, 8500 DMIPS-dualcoreprocessor, 2GB intern geheugen en 8GB eMMC Application Flash. De ontvanger ondersteunt een samplerate van 32 – 192 kHz, een 4kp60 10-bitresolutie (maximaal UHD@60Hz) en onder andere Dolby Digital en Dolby Atmos. Favoriete films, series, tv-programma’s en online video’s kunnen dus in 3840x2160 pixels en HDR worden bekeken, mits ze hierin beschikbaar zijn.

De slimme zoekfunctie werkt over verschillende aanbieders en content heen. Zo gaan gebruikers vliegensvlug door alle tv-zenders, maar speuren ze net zo eenvoudig door het aanbod van Netflix en Videoland. De nieuwe meegeleverde afstandsbediening functioneert overigens met bluetooth en werkt zeer precies met de tv-ontvanger, zelfs als deze uit het zicht is geplaatst.

Maak kans op zes maanden gratis FOX Sports of het Pluspakket

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over de nieuwe UI van de tv-ontvanger van KPN? Geef dit dan aan in onderstaande poll. Wanneer je geselecteerd bent om mee te doen, wordt het complete pakket bij je thuis afgeleverd en na twee weken weer opgehaald. De review dien je te plaatsen op het Tweakers-forum. De drie tweakers die geselecteerd worden krijgen als bedankje zes maanden gratis het FOX Sports pakket of zes maanden gratis het Pluspakket van KPN. Let op: het abonnement loopt na die zes maanden door. Je moet het dus zelf opzeggen, als je dat wenst.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 7 oktober 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 14 oktober 23:59 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 15 oktober 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de KPN tv-ontvanger te testen en een uitgebreide review te publiceren in het Tweakers forum.

Na het publiceren van de review dient de tv-ontvanger, 4K oled-tv en Dolby Atmos Soundbar retour te gaan en krijgen de winnaars als prijs zes maanden gratis het FOX Sports-pakket ter waarde van €77,94 of zes maanden gratis het Pluspakket ter waarde van €59,94 van KPN.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Deelnemers moeten beschikken over een KPN tv-abonnement.

Medewerkers van Tweakers & KPN zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Winnaars zijn beschikbaar op 6 november voor het opnemen van de video. Tijdens het opnemen van de video nemen wij de dan geldende coronamaatregelen in acht.