Nieuwsredactie Tweakers heeft plek voor een freelanceredacteur en een stagiair

De nieuwsredactie van Tweakers zoekt een freelanceredacteur die kan bijspringen bij het schrijven van nieuwsberichten, vooral in de weekenden. Daarnaast is er plek voor een stagiair op journalistiek vlak, die ervaring wil opdoen op een nieuwsredactie.

Als freelanceredacteur bijdragen aan nieuws

Als freelancer publiceer je in de weekenden het nieuws op Tweakers. Dat doe je om de week, vooral in de ochtenden. Daarnaast kun je bijspringen in de avonduren en doordeweeks. Je werkt vanuit huis en krijgt per dagdeel, per uur of per bericht betaald, afhankelijk van de inzet.

Wat voor iemand zoeken we?

We zoeken een freelanceredacteur met enthousiasme voor de onderwerpen waarover Tweakers nieuws brengt, van dikke videokaarten en dunne smartphones tot handige privacytools en slimme functies voor besturingssystemen. Je hoeft natuurlijk geen expert te zijn op al die gebieden, maar je volgt wel veel technologienieuws en vindt het leuk om daarover te schrijven. Schrijfervaring is een vereiste, liefst op techgebied.

Stage lopen als redacteur bij Tweakers?

Daarnaast is er op de nieuwsredactie regelmatig plek voor een stagiair van een hbo- of universitaire opleiding journalistiek of een hieraan verwante studie. Veel stagiairs gingen je voor, van wie sommigen zijn blijven hangen of inmiddels elders als techredacteur aan de slag zijn gegaan. De duur van de stage wordt in overleg met de opleiding bepaald en je krijgt een marktconforme stagevergoeding als onderdeel van een stagecontract via onze uitgever DPG Media. Je kunt de stage vanuit huis doen en krijgt begeleiding vanuit Tweakers bij het opdoen van praktijkervaring.

Vereisten stagiair

Je hebt affiniteit met de onderwerpen waar Tweakers over schrijft en vindt het leuk om te schrijven voor een site met een actieve community, met alles wat daarbij komt kijken. Je wilt je bekwamen als webredacteur en dan in het bijzonder als techredacteur.

Interesse?

Lijkt het je wat om als stagiair of als freelancer aan de slag te gaan? Meld je dan aan door je motivatie en wat achtergrondinformatie, zoals je studie en/of werkervaring en interesses, te sturen naar olaf@tweakers.net. Ook als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen.