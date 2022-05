Hackatrain 2020 - Team Tweakers sleept tweede plaats in de wacht

Team samengesteld? Check. Alle voorbereidingen getroffen? Check. Koffers ingepakt? Check. Toen moest de organisatie van Hackatrain halsoverkop een nachtje doorhalen om aanpassingen te maken. Vanwege de juist aangescherpte coronamaatregelen werd het evenement één dag van tevoren volledig gedigitaliseerd. Dat klinkt vrijwel onmogelijk, maar de organisatie liet zich niet uit het veld slaan en wist de klus te klaren. Hackatrain 2020 werd ondanks de onverwachte wending een doorslaand succes.

De vijftien deelnemende teams kregen van ProRail de taak om met een oplossing te komen voor de drukte op treinstations tijdens de ochtend- en avondspits en de problemen die daardoor ontstaan. Het hoge percentage op beide momenten laat zich zien als twee pieken in een grafiek, waardoor de leuze 'Flatten the camel' ontstond.

Gedurende het evenement, dat van maandag 29 september tot en met donderdag 1 oktober plaatsvond, werden de teams begeleid door diverse mobility-experts en coaches. Als verbindende factor was er een speciale studio met radiostation opgezet in het ProRail Railcenter in Amersfoort. Hier deden hosts Justin Halsall en Maxine Penney live verslag van het evenement, waarbij deelnemers actief werden uitgenodigd om liedjes aan te vragen of telefonisch deel te nemen aan de uitzending. Na drie dagen intensief brainstormen, workshops, prototypen en bouwen presenteerden de teams via een livestream hun op data en techniek gebaseerde oplossingen door middel van een zelfbedacht en zelfgebouwd Minimal Viable Product, of MVP.

TMix

Ons Tweakers-team, genaamd TMix, bestond uit communityleden drdextro, rienkK, soeppie, rickvanderzwet en JeSPQR. Zij kwamen met een prototype op de proppen dat gebruikers leert en stimuleert na te denken over hun keuzes omtrent reistijd, en in hun agenda alternatieve vergader- en reistijden adviseert. Ze sleepten met hun project de tweede plaats in de wacht, naast beide deelprijzen van Shell en IBM voor onder andere het beste gebruik van data. Daar zijn we ontzettend trots op!

Een screenshot van het prototype van TMix

Prototype

Teamcaptain drdextro legt uit hoe het prototype in elkaar steekt. "Het bestaat uit twee onderdelen: een backend en een frontend. De backend is geschreven in Python met het framework Django en serveert een REST-api die door de frontend gebruikt wordt om suggesties op te vragen. De suggestie-api is het meest complex. Hij doet een call naar de niet-publieke versie van de 9292ov-api en de Charging Station-api van Shell. Voor de Shell-implementatie smokkelen we een beetje, omdat we ervan uitgaan dat Shell deelauto's beschikbaar stelt op zijn chargingstations. Zodra alle suggesties binnen zijn, levert de backend deze aan de frontend. Dit is op dit moment niet zo snel, maar dat ligt vooral aan de snelheid van de 9292ov-api. De frontend is geschreven in VueJS met Nuxt. Om niet te lang bezig te zijn met het bouwen van componenten, hebben we gebruikgemaakt van Fullcalender en AntD. Dat eerste is een kant-en-klare kalenderimplementatie en het tweede een componentenlibrary voor Vue met alles van inputs tot progressbars. We hebben ons best gedaan zo goed mogelijk te laten zien wat ons idee was in de frontend."

"Om de applicatie zo snel mogelijk te kunnen testen, hebben we een CI-pipeline in Github Actions. Deze maakt docker images aan en pusht die naar de IBM Cloud-container registry. Zodra dit is gelukt, deployen we deze images naar een Kubernetes-cluster die ook in de IBM Cloud draait."

Drdextro kijkt terug op een wat aparte, maar geslaagde Hackatrain. "Hoewel het jammer was dat we dit jaar niet in de trein of in Landal Waterparc Veluwemeer konden samenkomen, hebben we een heel gezellige Hackatrain gehad. We hadden een technisch heel divers team en dat was zeker een voordeel bij het ontwikkelen van een prototype. We misten echter een beetje de design- en businesskant en dat heeft ons misschien net de winst gekost. Desondanks hebben we de twee technische prijzen van IBM en Shell in de wacht gesleept, dus we hebben onze naam eer aangedaan. Ik heb persoonlijk erg genoten van deze hackathon en zal zeker volgend jaar kijken of ik weer kan deelnemen. En dan in de trein!"

Deelnemers tijdens de livestream van de finaleavond. Foto: MPH Fotografie

De hoofdprijs van 2500 euro ging naar team Trainwreckers dat forensen bewust wil maken van hun reisgedrag om ze dat vervolgens door middel van data-analyse te laten aanpassen. Daartoe worden op de persoon afgestemde reisadviezen gegeven op basis van variabelen als reistijd, veiligheid, kosten en te verwachten reiscomfort. Door data, reisgedrag en alledaagse vervoersbewegingen slim te combineren, werd de beste totaaloplossing geboden.



Wij hebben ontzettend genoten van Hackatrain 2020 en hopen volgend jaar weer sommigen van jullie in het Tweakers-team te mogen verwelkomen.