Crimediggers #3 is live – heb jij de digitale skills voor het échte politiewerk?

Crimediggers is bij veel Tweakers-leden een begrip. De populaire, spannende online game van de politie heeft in het verleden al heel wat slimmeriken uitgedaagd en komt met een gloednieuw hoofdstuk. Crimediggers #3 is vanaf vandaag live! Zin om je hersens te laten kraken en je hacker-skills in te zetten? Speel dan nu online de game!

De game Crimediggers kun je zien als een spannende digitale recherche-game waaraan je deelneemt vanachter je computer. Je moet je bovenkamer laten werken en dient al je technische vaardigheden aan te spreken om de uiteenlopende puzzels en raadsels in het spel op te lossen. Een aantal leden van de Tweakers-community, tien om precies te zijn, had het privilege om op 24 september jongstleden op het kick-off-event Crimediggers #3 te ervaren.

Dat ging gepaard met de nodige spanning waarbij een heuse persconferentie werd afgebroken door een hackersaanval van buitenaf. De Tweakers-leden ter plekke waren duidelijk verrast (zoals te zien is in de video hierboven) en verward. “Is dit echt? Hoort dit er nu bij?”, was een opmerking van het aanwezige Tweakers-communitylid Superrock. Aan de acteerprestaties van de dame achter het spreekgestoelte heeft het die dag in ieder geval niet gelegen.

10 Tweakers-leden en hun eerste indruk van Crimediggers #3

Na het verrassende begin van de dag werden de tien tweakers als echte digitale rechercheurs in verschillende teams opgedeeld. Ieder team werd versterkt met een lid van de politie. Tijdens het event was tevens een filmploeg aanwezig om een sfeerimpressie te maken en een eerste reactie op te tekenen van de deelnemers.

Het ging hier nadrukkelijk om een eerste indruk, want de game is omvangrijk en complex, en niet in een middag uit te spelen. De meeste mensen die aan Crimediggers beginnen zijn daar wel even mee zoet. Met Crimediggers #3 zal dat niet anders zijn.

De eerste kennismaking viel zichtbaar in de smaak bij de tweakers. In bovenstaande video kun je zelf bekijken hoe het er tijdens het Crimediggers-event aan toe ging en wat de eerste reacties van de deelnemers waren.

De politie zorgde deze dag voor begeleiding, maar was ook aanwezig op het event om de urgentie van IT-specialisten bij de politie te benadrukken. Barend Frans, van de afdeling Publiek Private Samenwerking bij Politie Nederland: “Crimediggers is een online challenge, speciaal ontworpen voor mensen die in de huid willen kruipen van een digitale specialist of een digitale rechercheur. De politie kent een behoorlijke techsector en ik ben ervan overtuigd dat forensische opsporingen en digitale opsporingen echt het verschil gaan maken in het oplossen van politieonderzoeken.”

Crimediggers #3: “Heel erg uitdagend”

De aanwezige tweakers vermaakten zich goed met de online game, al was het zeker niet makkelijk: “Het was een doorstromend geheel. Na de eerste clue vinden we de tweede clue, die duidt op meer informatie waardoor je weer tot de derde clue komt, en zo weer naar de volgende opdracht”, aldus tweaker Tenarious. Superrock vond de game “heel erg uitdagend”. “We hebben al wat code kunnen zien, dat was erg leuk”, vult tweaker Torac aan.

Het speuren naar een backdoor van een app, het ontrafelen van gehackte telefoonnummers en het combineren van deze informatie met mysterieuze foto’s hield de tien deelnemers de hele middag aangenaam in hun greep.

Overall geldt dat Crimediggers #3 leuk en uitdagend is voor mensen die trots zijn op hun technische skills, die dol zijn op technische raadsels en zich daar helemaal in kunnen vastbijten. Of zoals Frans zegt in de video: “Je moet out-of-the-box denken, data zichtbaar kunnen maken voor het team.”

Zet je IT-skills op scherp

Enthousiast geworden door bovenstaande video? Sta jij op het punt om de game te gaan te spelen? Weet dan wel dat het handig is als je over bepaalde skills beschikt. Denk bijvoorbeeld aan het goed kunnen analyseren van data, bepaalde hackerskills, en ook vaardigheden op het gebied van OSINT zijn mooi meegenomen.

Dat geldt niet alleen voor Crimediggers #3 maar ook in de harde realiteit van politiewerk. “IT-ers worden binnen de politie ook gevraagd om na liquidaties computers leeg te halen en camerabeelden veilig te stellen om zo het rechercheonderzoek verder te helpen.”

Kortom, de politie kan IT’ers goed gebruiken in de strijd tegen misdaad. Crimediggers #3 kun je nu spelen via deze website.