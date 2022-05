Telefoon in de wc gevallen? De chatbots van Achmea begrijpen je steeds beter

Virtuele online assistenten zoals chatbots zijn van grote waarde voor bedrijven die veel vragen van klanten afhandelen. Ze besparen kosten, zorgen voor consistente antwoorden en zijn dag en nacht beschikbaar. Financieel dienstverlener Achmea zet daarom sterk in op het ontwikkelen van virtuele assistenten die gebruikmaken van conversational AI. Hoe gebeurt dit precies?

Het ontwikkelen van virtuele assistenten is één van de domeinen waarop de afdeling Kennismanagement en AI (KAI) van Achmea zich richt. Het is een sterk groeiend team van momenteel ongeveer 25 medewerkers, verdeeld over de locaties Apeldoorn en Tilburg. Ze werken voor interne klanten, waaronder de vele verzekeringsmerken die onder de Achmea-paraplu vallen, zoals FBTO, Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. De virtuele assistenten voor deze klanten worden gemaakt met Python als programmeertaal en tools zoals Microsoft Luis en Graph.

“Verzekeraars moeten daar zijn waar hun klanten zijn. En klanten zijn steeds vaker te vinden op sociale media. Daarom is het een natuurlijke zaak voor Achmea om te onderzoeken wat conversational AI hier kan betekenen. Dat conversational AI een steeds prominentere rol krijgt blijkt uit de aandacht die er vanuit alle grote tech-leveranciers is. Een ceo van Microsoft zei onlangs: ‘Bots zijn de nieuwe applicaties en digitale assistenten zijn de nieuwe browsers.’ Voor Achmea biedt conversational AI voordelen op het gebied van beschikbaarheid, kwaliteit en interne verbetering”, vertelt René van de Ven, domeinarchitect bij Achmea. In zijn rol zorgt hij ervoor dat toepassingen op een stabiele manier ontwikkeld worden, in lijn met de enterprise-architectuur binnen het bedrijf. De reden om met chatbots aan de slag te gaan, zijn volgens hem velerlei: kostenbesparingen, maar ook extra functionaliteiten. Een bot is 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar en ook internationaal beschikbaar. “En door simpele vragen die je tientallen keren per dag binnenkrijgt te routeren naar een chatbot, handel je ze efficiënt af, met consistente antwoorden.”

Zelf bouwen

In 2016 deed Achmea de eerste onderzoeken naar conversational AI. “Destijds keken we met tech-leveranciers naar full stack-oplossingen. Vanaf begin 2018 zijn we toch zelf gaan bouwen. We wilden vendor lock-in voorkomen en onze eigen dialogen en polisvoorwaarden niet in de technologie van leveranciers onderbrengen. We maken nu gebruik van oplossingen die onze leveranciers ons bieden, maar bouwen het wel zo op dat we makkelijk van leverancier kunnen wisselen. Bijvoorbeeld: de huidige cognitive service kan eenvoudig worden uitgeruild met een service van een andere leverancier.”

Met de LUIS cognitive service werken medewerkers van de afdeling KAI aan de interactie tussen mensen en computers (Natural Language Processing). NLP staat centraal, met als doel om de menselijke taal te begrijpen; niet alleen de woorden, maar ook de context. “Het leuke van NLP is dat je bezig bent met taal in combinatie met AI”, zegt Simone Kennis, systeemspecialist bij Achmea. “Het verschil met de nieuwe chatbots is dat je als verzekerde bij Achmea niet met een chatbot door een beslisboom gaat, maar in een interactieve chat zit.”

Straks ook voice en WhatsApp

De chat bestaat op dit moment uit geschreven tekst. In de toekomst komt daar ook het voice-kanaal bij. “We hebben hier nu de eerste proof of concept van lopen. De uitdaging is daarbij vooral om meerdere kanalen aan te sluiten op dezelfde architectuur”, vult Van de Ven aan. De domeinlogica zoals vastgelegd in de graph dient volledig herbruikbaar te zijn voor alle kanalen, zoals chat, voice en of WhatsApp.

Van de Ven: “In het geval van voice is het vertalen van gesproken taal naar tekst en vice versa, en dat weer naar polisvoorwaarden, een vraagstuk waar we mee bezig zijn. We willen geen onduidelijke vertalingen. Het WhatsApp-kanaal biedt weer andere uitdagingen omdat de communicatie hier asynchroon verloopt. De klant reageert soms niet direct en ondertussen kunnen zaken in de situatie van de klant zijn gewijzigd.”

Tooling

De chatbots die Achmea ontwikkelt, maken gebruik van verschillende technologieën. Van de Ven: “Dit zijn onder meer Microsoft Luis voor intent- en entiteitherkenning, Python-code voor de orkestratie en het verrijken van NLP-taken, en een Graph-database waarin onze domeinkennis is ondergebracht.” Het team brengt continu verbeteringen aan in de conversaties. Kennis: “We kijken bijvoorbeeld naar de lengte van de antwoorden. Als je als verzekerde ineens een grote lap tekst als antwoord krijgt, is dat op een mobiel device best onhandig. Dit hebben wij nu opgesplitst in kortere, logisch onderverdeelde blokjes tekst die met een vertraging worden aangeboden. Je ziet dan dat de chatbot ‘aan het typen’ is voordat het volgende blokje voorbijkomt.”

Kennis noemt ook het voorbeeld van een verzekerde die een telefoonschade meldt. “Uit de tekst valt vaak al veel te destilleren, bijvoorbeeld het schadeobject en de oorzaak. Middels de Graph-database kunnen we bepalen wat de chatbot nog meer uit moet vragen om te bepalen of de telefoon wel of niet verzekerd is. Gebeurde het ongelukje bijvoorbeeld thuis of onderweg naar je werk? In de polisvoorwaarden kan dat verschil maken. Als de klant weinig informatie verstrekt, vraagt de bot vanzelf door. En geef je meer informatie, dan neemt de chatbot dat op in het model. Als verzekerde merk je aan de reactie van de bot dan ook goed dat de dialoog niet is gescript.”

Platform

De chatbots bij Achmea draaien op het containerized softwareplatform Redhat Openshift Container Platform als infrastructuurlaag. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het team Platform Operations, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse run van het UNIX- en Linux-landschap en naast het leveren van een OpenShift Platform ook bezig is met de ontwikkeling van CI/CD-pipelines voor het gestandaardiseerd en geautomatiseerd leveren van Linux-omgevingen. Erik van Weert, infra solutions architect bij Achmea, legt uit waarom er is gekozen voor OpenShift dat gebaseerd is op het populaire Kubernetes-platform. “We zoeken niet alleen de mogelijkheid om chatbots te bouwen, we willen ook flexibiliteit en snelheid. We deden al best veel met Red Hat, en dan komt OpenShift (ontwikkeld door Red Hat, -red.) al snel in beeld.”

Inzet bij calamiteiten

Tweakers & Achmea AI-webinar - 15 oktober * 18:55 -19:00 | Online inloop

19:00 - 19:15 | Introductie Achmea conversational AI & Red Hat OpenShift Container Platform - Daan de Haas

19:15 - 19:45 | Conversational AI-architectuuroplossing voor labels van Achmea - René van de Ven

19:45 - 19:55 | Vragenronde

19:55 - 20:00 | Korte pauze

20:00 - 20:30 | Demo conversational AI bij Achmea - Simone Kennis

20:30 - 20:45 | Vragenronde

20:45 - 20:55 | Korte pauze

20:55 - 21:10 | OpenShift binnen Achmea - Erik van Weert

21:10 - 21:55 | ServerMeshLess Kubernetes/OpenShift for AI/ML - Burr Sutter & Juana Nakfour

21:55 -22:00 | Einde en afronding *voertaal is Nederlands, behalve de talk van Burr die in het Engels is.

De intentie is om virtuele assistenten in de toekomst veel meer in te zetten dan nu nog het geval is. “Ook bij calamiteiten. Als er bijvoorbeeld een zware storm is geweest, waarna mensen altijd veel contact met ons opnemen, zouden we het kanaal duidelijk op onze frontpage moeten zetten”, zegt Kennis. “Door de schaalbaarheid van ons platform is het een ideale oplossing, omdat de chatbots nooit overbelast worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een callcenter. Maar we zijn nu vooral aan het kijken hoe we onze oplossingen continu kunnen verbeteren. Vooral voor de meest voorkomende vragen. Kijk, voor de vragen die we misschien één keer per jaar krijgen, hebben we geen chatbot nodig. Maar mensen die een telefoon laten vallen op de grond of in de wc, dat is voor ons dagelijkse kost. Elke volgende versie van onze virtuele assistenten is beter in staat om de context van zo’n gesprek te begrijpen en goed antwoord te geven.”

Meld je aan!

Meer weten over virtuele assistenten, de technologie erachter en hoe Achmea deze inzet? Volg dan binnenkort de live webinar die georganiseerd wordt door Tweakers en Achmea. Je kunt je aanmelden via onderstaande poll. Je ontvangt dan op 12 oktober een mail met een aanmeldlink om jouw aanmelding definitief te maken.

Wil jij deelnemen aan het AI-webinar van Tweakers & Achmea op 15 oktober? Poll Ja, ik wil hierbij zijn!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Meedoen kan tot 11 oktober 2020 23:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Deelnemers krijgen uiterlijk 12 oktober 2020 bericht per mail in de vorm van een officiële uitnodiging. Niet-deelnemers ontvangen geen bericht.

Deelnemers zijn op donderdag 15 oktober 2020 beschikbaar om het gehele programma te volgen.

De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.