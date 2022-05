Maak kans op de Google Nest Audio en realiseer thuis een multiroom-audiosysteem

Google voegt een nieuwe telg aan zijn Nest-familie toe, namelijk de Nest Audio. Met deze slimme luidspreker creëren gebruikers een multiroom-audiosysteem. Belangrijke speerpunten zijn verder de verbeterde audiodrivers en ingebouwde spraakassistent. Meld jezelf aan voor het testpanel en maak kans op twee Nest Audio-speakers!

De Google Nest Audio is een speaker die luisteraars op een 2,4GHz- of 5GHz-netwerk kunnen aanmelden. Na configuratie via de Google Home-app laten gebruikers hun favoriete audiostreams op deze actieve luidspreker los. Tot zover niets nieuws, want eerder uitgebrachte Nest-speakers kunnen dat natuurlijk ook al. De Nest Audio onderscheidt zich met name door een verbeterde audiokwaliteit.

Scheidingsfilter

De Nest Mini en Google Home beschikken slechts over één audiodriver. Het hoog, midden en laag komen hierbij uit een enkele speakerunit. Met de onlangs uitgekomen Nest Audio gooit Google het over een andere boeg. Het geïntegreerde scheidingsfilter splitst namelijk het hoog van de overige tonen en stuurt dit audiosignaal naar een tweeter van 1,9 centimeter. Het midden en laag komen bij de woofer van 7,5 centimeter terecht. Door deze splitsing haalt de Nest Audio een groter frequentiebereik. Dit resulteert in een dynamisch geluid met een hoge detaillering, waarbij er voldoende nadruk ligt op een behoorlijke basweergave. De ruime klankkast laat alle toonlagen duidelijk horen, waardoor muziek natuurgetrouw klinkt. Voor een nóg beter en kamervullend geluid koppelen gebruikers twee Nest Audio-speakers rechtstreeks aan elkaar. Op die manier ontstaat een stereobeeld.

Laagdrempelig multiroom-audiosysteem

De Nest Audio is niet zomaar een doorsnee-luidspreker. Zo bevinden zich in de behuizing van 17,52 × 12,41 × 7,65 centimeter een quadcore-processor met een kloksnelheid van 1,8GHz, 1GB ram en 4GB flashgeheugen om alle slimme functies te faciliteren. Een interessante eigenschap is de ondersteuning voor multiroom-audio. Muziekliefhebbers koppelen meerdere Nest Audio-speakers aan het wifi-netwerk en bepalen met een mobiel toestel in welke ruimte(s) ze muziek willen horen. Synchrone audioweergave in meerdere kamers, of juist overal andere muziek: vanuit de Google Home-app kan het allemaal. Overigens betrekken gebruikers ook oudere Nest-speakers in het multiroom-audionetwerk. Voor extra gebruiksgemak is een Chromecast-module geïntegreerd. Op die manier streamen abonnees vanuit de Spotify-app of een andere capabele muziekdienst rechtstreeks liedjes.

Uitgebreide spraakassistent

Bij de productie van de Nest Audio neemt de fabrikant zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. De ombouw bestaat namelijk voor zo’n zeventig procent uit gerecycled plastic. Verder bevat de behuizing van 1,1 kilo drie microfoons met een ver bereik. Zoals je van een slimme Nest-speaker mag verwachten, is ook bij dit nieuwe model Google Assistent-ondersteuning geïntegreerd. Naast bediening via spraak en het opvragen van informatie kunnen gebruikers hiermee allerlei smarthome-apparatuur van andere fabrikanten aansturen. Denk bijvoorbeeld aan slimme verlichting, deursloten en de thermostaat. Zo’n 30.000 producten van 3.500 merken zijn inmiddels compatibel met Google Assistent. Bij een multiroom-audio-opstelling gebruiken gezinsleden de Nest Audio om onderling in huis te communiceren. Als je de spraakassistent liever niet gebruikt, schakel je de microfoons desgewenst uit.

Doe mee met het Tweakers-testpanel

De Google Nest Audio heeft een adviesprijs van 99 euro. Muziekliefhebbers kunnen dus tegen een relatief lage prijs een eigen multiroom-audiosysteem met meerdere speakers creëren. Lijkt muziek in meerdere kamers je wel wat? Doe dan via onderstaande poll mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op twee Nest Audio-speakers. Vijf winnaars krijgen op 9 oktober bericht, waarna ze een uitgebreide review in de Pricewatch schrijven. De winnaars mogen nadien beide Nest Audio-speakers houden.

