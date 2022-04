Foto's tonen Google Nest Audio die 1,2kg weegt

Een Amerikaan heeft een Google Nest Audio in handen, al voor de officiële introductie. Volgens de gebruiker is de audiokwaliteit veel beter dan die van de oorspronkelijke Google Home. Ook is het apparaat veel zwaarder.

De Reddit-gebruiker zegt dat hij de Google Nest Audio bij een grote winkelketen aantrof en dat hij het apparaat al kon kopen. Volgens de gebruiker weegt de speaker 1165 gram. Dat is ruim het dubbele van de Google Home, die 475 gram weegt.

In de Google Nest Audio zit een tweeter en een woofer en het geluid is volgens de ervaringen van de gebruiker veel beter dan het geluid van de Google Home. Hij stelt dat de geluidskwaliteit bij lagere volumes vergelijkbaar is met zijn IKEA Sonos-speakers. Het is volgens de gebruiker ook mogelijk om twee speakers te combineren voor stereoweergave.

Volgens eerdere geruchten gaat de speaker zo'n honderd euro kosten. Google kondigt de Nest Audio op 30 september officieel aan. Dan wordt ook een nieuwe Chromecast gepresenteerd, die is ook al in winkels en bij mensen thuis opgedoken. Verder presenteert Google zijn Pixel 5 en 4a 5G op die datum.