Google Home-opvolger Nest Audio komt over twee weken uit voor 100 euro

Google Home-opvolger Nest Audio komt over twee weken uit. De speaker heeft een ander ontwerp dat meer doet denken aan de Google Home Max en beschikt volgens het Amerikaanse bedrijf over beter geluid dan de voorganger.

De Nest Audio kan volgens Google 75 procent meer volume produceren dan de Google Home uit 2016 en heeft een 50 procent sterkere bas. Het Amerikaanse bedrijf heeft de speaker voorzien van een 19mm-tweeter en een 75mm groter mid-woofer voor de bas.

Daarnaast heeft de speaker enkele nieuwe functies om het geluid aan te passen. Met Media EQ past de speaker de audio aan op wat de gebruiker afspeelt, waarbij het geluid met stemmen anders moet klinken dan bijvoorbeeld met muziek. Met Ambient EQ moet de speaker zich aanpassen aan het achtergrondgeluid in huis.

De speaker heeft een ander ontwerp dan zijn voorganger en is nu bekleed met stof. De speaker gaat over twee weken in de verkoop voor 100 euro. Dat gebeurt ook in de Benelux, zo laat Google weten.