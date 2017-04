Door Wout Funnekotter, maandag 3 april 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

"Tea. Earl grey. Hot". Wie Star Trek: The Next Generation heeft gezien, weet dat kapitein Jean-Luc Picard zijn drankjes echt niet ouderwets met de hand maakt. Een simpel gesproken commando is genoeg. De kans dat wij binnen een paar jaar met stemcommando's een koffiezetapparataat of waterkoker kunnen bedienen, is groter dan je misschien denkt. De laatste jaren hebben techbedrijven namelijk enorm geïnvesteerd in spraakbesturing en dat sijpelt nu door naar allerlei consumentenelektronica en zelfs naar witgoed.

Dat betekent niet dat al die apparaten over microfoons en stemherkenning hoeven te beschikken. Als het aan Google en Amazon ligt, zullen ze allemaal op de een of andere manier verbonden zijn met hun slimme speakers: respectievelijk de Google Home en de Amazon Echo. Deze moeten in het slimme huis van de toekomst een hub vormen waarmee vrijwel elk stukje elektronica verbonden is, en waaraan je als gebruiker al je vragen kunt stellen en commando's kunt richten. Dit kan dankzij de ingebouwde digitale assistenten. In het geval van Google is dat simpelweg 'Assistant' en bij Amazon heet ze 'Alexa'.

Beide fabrikanten timmeren nu hard aan de weg om zoveel mogelijk partners aan zich te binden. Amazon is op dat vlak goed op dreef. Toen we eerder dit jaar op de CES rondliepen, werden we overdonderd door het aantal producten dat overweg kon met Amazons slimme assistent. Google heeft wat dat betreft een achterstand, maar breidt het aantal producten waarmee de Home en de Assistant compatibel zijn, op bijna wekelijkse basis uit.

Beide speakers zijn op dit moment nog niet officieel in de Benelux te koop, maar we waren zo nieuwsgierig naar hun werking, dat we ze uit de Verenigde Staten hebben laten overkomen en ik ze een plekje gaf in mijn huis. Vrijwel alle producten reviewen we op Tweakers HQ, maar producten als deze moet je gewoon dagelijks ervaren. In dit artikel beschrijf ik mijn persoonlijke ervaring met beide praatpalen, waarbij ik inga op de functionaliteit, de verschillen, hoe goed ze in Nederland werken en hoe ze omgaan met jouw privacy.