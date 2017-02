Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 februari 2017 09:51, 6 reacties • Feedback

Sony is de eerste fabrikant die Google Assistent voor zijn televisies met Android TV aankondigt. Eind dit jaar verschijnt er een firmware-update voor de tv's die het bedrijf dit jaar uitbrengt. Met de assistent kunnen ook andere apparaten dan de tv bediend worden.

Gebruikers kunnen na het doorvoeren van de firmware-update later dit jaar de microfoonknop indrukken en de Google Assistent gebruiken, meldt het bedrijf in een update over de Amerikaanse beschikbaarheid en prijzen van zijn nieuwe lichting tv's. Met stembediening kan de assistent dan vragen beantwoorden, films en video's vinden of bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden tonen. Daarnaast is de assistent in te zetten om externe apparaten zoals dimlampen te bedienen, mits die dat ondersteunen.

Sony kondigde zijn nieuwe lijn tv's met Android TV in januari aan. Het gaat om 4k-lcd-televisies met hdr in de X-lijn in de formaten 43", 49", 55", 65" en 75" en om oledmodellen van 55", 65" en 77" in de Sony Bravia A1-serie. Alle tv's bevatten een '4K HDR X1 Extreme'-processor en kunnen apps draaien en video's streamen via de ingebouwde Chromecast-functionaliteit. Van de lcd-tv's is het duurste model de XBR-75X940E met een prijs van 7500 dollar, omgerekend en met btw 8530 euro. Het goedkoopste model, de XBR-43X800E, kost 1000 dollar, wat omgerekend en met btw op 1137 euro neerkomt.

Tot nu toe draaien alleen Googles eigen Home-speaker en de Pixel-smartphones de Google Assistent. Wel waren er al aanwijzingen dat Google de assistent naar meer apparaten wil brengen. Van onder andere de LG G6-smartphone gaat het gerucht dat deze over de assistent gaat beschikken.