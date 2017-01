Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 07:56, 6 reacties • Feedback

Sony heeft op de CES naast zijn nieuwe oled-aanbod verschillende 4k hdr-televisies aangekondigd die gebruikmaken van lcd-panelen. De grootste formaten in deze series zijn 75"-modellen. Daarnaast komt Sony nog met hdr-televisies met full-hd-resolutie.

In de nieuwe 4k hdr-XE94-serie introduceert Sony een 75"-model dat voorzien is van direct backlight. Het model draait op Android TV en maakt gebruik van de '4K HDR X1 Extreme'-processor, die ook in de reeds aangekondigde oled-modellen te vinden is. Deze eigenschap deelt de serie met de XE93-modellen, die echter over led backlight aan vier kanten beschikken in plaats van over de directe variant. In die serie komt Sony met twee modellen: 55" en 65". Alle modellen moeten vlak op de muur monteerbaar zijn, aldus Sony.

XE93

In de volgende lijn, de X90-serie, komt Sony met modellen van 49", 55", 65" en 75" die eveneens in de 4k hdr-categorie vallen. Deze maken gebruik van de 4k HDR X1-processor. Deze serie komt vrijwel overeen met de XE85-serie, waarin modellen van 55", 65" en 75" te vinden zijn. Het verschil is dat de XE90-lijn beschikt over 'X-tended Dynamic Range Pro', wat moet zorgen voor verbeterde weergave van zowel hdr- als gewone content door het backlight aan te passen op verschillende schermzones. Ook deze modellen zijn voorzien van Android TV.

De laatste 4k hdr-modellen maken deel uit van de XE80-serie, die van de zojuist genoemde modellen afwijkt door gebrek aan dezelfde processor en 'X-tended Dynamic Range Pro'. In deze lijn zijn er modellen van 43", 49" en 75".

XE80

Het full-hd-aanbod van Sony bestaat in totaal uit vier series, waarin alle modellen eveneens ondersteuning bieden voor hdr. In de WE75-serie komt Sony met 43"- en 49"-modellen, die met de 4k modellen gemeen hebben dat zij beschikken over Triluminos-schermen, die gebaseerd zijn op quantum dot-techniek. Daarnaast komt Sony met een 32"-toestel in de WE61-lijn, naast 40"- en 49"-modellen in de WE66-serie. De bovengenoemde series bieden ondersteuning voor diensten als YouTube en Netflix, terwijl de laatste RE45-lijn, die bestaat uit een 40"-model, dat niet doet.

WE61