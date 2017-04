Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 14:16, 54 reacties • Feedback

Sony begint in mei met de verkoop van zijn eerste oled-tv's voor consumenten. De 65"-versie van de modellen gaat dan zesduizend euro kosten, terwijl de 55"-tv met oledpaneel voor vierduizend euro in de winkel komt te liggen.

De Bravia A1-tv's zijn als pre-order te bestellen en Sony begint de tv's op 15 mei uit te leveren, meldt het bedrijf aan Tweakers. De KD-65A1 is de 65"-tv die voor een adviesprijs van zesduizend euro uitkomt en de KD-55A1 55"-variant heeft een adviesprijs van vierduizend euro. Beide modellen zullen op hetzelfde moment beschikbaar komen.

Sony presenteerde zijn eerste oledmodel voor consumenten tijdens de CES begin dit jaar. Toen was er ook sprake van een 77"-versie. Die zal in mei nog niet in de Benelux uitkomen, maar verschijnt naar verwachting later dit jaar.

De uhdtv's ondersteunen hdr, draaien Android TV en bevatten ingebouwde Chromecast-functionaliteit. Ze beschikken over een 'Acoustic Surface'-audiosysteem dat deels in de voet en deels in het scherm verwerkt is. De beeldverwerking gebeurt door de '4K HDR Processor X1 Extreme'. Tweakers publiceerde in januari een preview van de tv's.

Terugkijken: preview van de Sony Bravia A1-oled-tv's uit januari