De oledtechniek vormt een belangrijke stap in de evolutie van het beeldscherm. Op het gebied van beeldkwaliteit is deze techniek een grote vooruitgang, doordat het contrast van oledschermen veel hoger is dan dat van andere schermtypen. Ook maken de fysieke eigenschappen van oled compleet nieuwe ontwerpen mogelijk. Zo kunnen televisies nu platter zijn dan ooit mogelijk was en kunnen we zelfs oprolbare televisies tegemoetzien. De tv uit deze review, Sony's A1 Bravia oled, heeft een wereldprimeur. Het is niet, zoals sommige mensen denken, Sony's eerste oled-tv, dat was namelijk de XEL-1 uit 2008. Nee, het is de eerste tv ooit die voorzien is van een oledpaneel waar, naast beeld, ook geluid uit komt.

Hoe vernieuwend deze eigenschap ook is, de techniek erachter is alles behalve nieuw, want het ontwerp grijpt terug op een uitvinding uit 1925. Bij Sony's A1 wordt het scherm namelijk op exact dezelfde wijze in trilling gebracht als bij een normale luidspreker, door middel van een spreekspoel. Deze is echter niet met een normale luidsprekerconus verbonden, maar is aan de achterkant van het oledpaneel gemonteerd, waardoor het scherm in trilling word gebracht. De techniek kan niet worden toegepast op andere schermtypen, zoals plasma of lcd, omdat de massa daarvan te groot is. Alleen oledpanelen zijn dun en licht genoeg om als luidsprekerconus te kunnen dienen.

Wij bekeken de 65"-versie van de A1, die van Sony een adviesprijs van maar liefst zesduizend euro heeft gekregen. De prijs zal voor de meeste mensen even slikken zijn, maar gelukkig is er ook nog een 55"-versie die tweeduizend euro goedkoper is. In eerste instantie zal de A1 alleen in deze twee maten beschikbaar zijn, maar later komt er ook nog een 77"-versie. De prijs die hiervoor moet worden neergeteld, is op dit moment nog niet bekend, maar afgaande op de prijzen van andere 77"-oledtelevisies komt deze vermoedelijk ruim boven de twintigduizend euro te liggen.

Mocht je in de gelukkige positie verkeren dat je een van deze modellen kunt betalen, dan krijg je naast het unieke audiosysteem een bijzonder strak vormgegeven uhd-televisie die geschikt is voor de weergave van hdr volgens de hdr10- en hybrid-log-gammastandaarden. Later dit jaar komt daar ondersteuning voor Dolby Vision bij door middel van een software-update. De hiervoor benodigde hardware is al aan boord. Zoals we inmiddels van Sony gewend zijn, draait de A1 op Android TV van Google versie 6.0.1 Marshmallow en krijg je er een afstandsbediening bij die voorzien is van een microfoon.