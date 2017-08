Sony brengt 77"-oledtelevisie eind september uit in Benelux

Sony heeft bekendgemaakt dat de Bravia A1 77"-oledtelevisie met 4k-resolutie vanaf eind september beschikbaar komt in de Benelux. Begin dit jaar bracht Sony al de 55"- en de 65"-variant uit. De televisies hebben een audiosysteem dat deels in de voet en deels in het scherm verwerkt zit.

Het speciale audiosysteem van de A1-lijn is door Sony Acoustic Surface gedoopt. Volgens de fabrikant wordt niet gebruikgemaakt van normale speakers, maar trilt het complete scherm om geluidsgolven voort te brengen. De A1-televisies zijn voorzien van een voet in de vorm van een kickstand waarin tevens de subwoofer en de aansluitingen verwerkt zijn.

De televisies draaien op Googles Android TV-besturingssysteem, waardoor het mogelijk is om apps te installeren en video's te streamen via de ingebouwde Chromecast-functionaliteit. Alle A1-modellen kunnen overweg met hdr-beelden op basis van de Dolby Vision-standaard, via zowel de hdmi- en usb-ingangen als internetstreams. Deze beelden worden verwerkt door Sony's eigen '4K HDR Processor X1 Extreme'. De panelen in de televisies zijn afkomstig van LG Display.

De 77"-Sony Bravia A1 komt vanaf eind september in de Benelux beschikbaar voor een prijs van 20.000 euro en kan bij een aantal winkels worden besteld. Het 65"-model kost nu ongeveer 5.000 euro, terwijl het 55"-model ongeveer 3.500 euro kost.