Sony introduceert draadloze in-ear-koptelefoon met noise cancellation

Sony heeft op de IFA drie draadloze koptelefoons met noise cancellation gepresenteerd in de nieuwe X1000-serie. Het gaat om een in-ear-koptelefoon, een model met in-ear-dopjes en een nekband en een over-ear-model.

De losse oordopjes krijgen de naam WF-1000X en worden geleverd met een behuizing die tevens dienst doet als powerbank, zodat ze onderweg kunnen worden opgeladen. Als de oordopjes uit de behuizing worden gehaald, worden ze vanzelf ingeschakeld en wordt er via bluetooth en nfc een verbinding gemaakt met bijvoorbeeld een smartphone. Volgens Sony kan er negen uur lang muziek geluisterd worden als de oordopjes volledig geladen zijn. Ook is er een microfoon ingebouwd voor het voeren van telefoongesprekken.

Ook de WI-1000X-uitvoering maakt gebruik van in-ear-oordopjes, maar deze zitten vast aan een nekband. Deze trilt bij inkomende telefoongesprekken. De accuduur is tien uur bij draadloos gebruik en de noise cancellation houdt het tot veertien uur vol met een bekabelde verbinding.

De WH-1000XM2 is vergelijkbaar met de MDR-1000X, maar dan draadloos. De koptelefoon heeft een Quick Attention-modus: door de handpalm op de buitenkant van de oorschelp te leggen, wordt de noice cancellation tijdelijk uitgeschakeld. De accuduur is tot dertig uur draadloos en er is een snellaadfunctie waarmee zeventig minuten muziek geluisterd kan worden na tien minuten opladen.

Volgens Sony zijn alle drie de modellen voorzien van Smart Auto-settings om de noice cancellation aan te passen aan het gebruiksmoment. Op een vliegveld worden daarmee bijvoorbeeld omroepberichten doorgelaten. De WH-100XM2 en WI-1000X hebben ook een Atmospheric Pressure Optimising-functie, die volgens Sony de atmosferische druk in het vliegtuig analyseert en hierop de noice cancellation aanpast. De koptelefoons uit de 1000X-serie zijn aan te sturen met Sony's Headphones Connect-app. Daarmee zijn de instellingen voor noice cancellation instelbaar en kan de equalizer aangepast worden.

Alle drie de varianten zijn halverwege september verkrijgbaar in zwart en champagnekleur. De WF-1000X-dopjes kosten 220 euro, de WI-1000X-nekband heeft een adviesprijs van 330 euro en de WH-1000XM2-koptelefoon kost 380 euro.