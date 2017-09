Harman brengt draadloze 'nekspeaker' in november uit

Harman heeft op de IFA-beurs in Berlijn bekendgemaakt dat zijn draadloze Soundgear BTA-speakers in november uitkomen. Het gaat om een bluetooth-speaker die om de nek gedragen dient te worden en voorzien is van een dubbele microfoon.

Harman brengt de speaker uit onder zijn JBL-merk. Deze kan via bluetooth met verschillende apparaten worden verbonden en moet ongeveer zes uur meegaan. Het opladen van de 800mAh-accu neemt volgens de fabrikant twee uur in beslag via micro-usb. De speaker weegt 350 gram en dient rond de nek te worden gedragen. Dit moet volgens Harman de bewegingsvrijheid ten goede komen.

Daarnaast zou de gebruiker nog steeds in contact kunnen zijn met de omgeving, wat met in-ear-oordopjes of een koptelefoon moeilijker is. Daarnaast zou de speaker bijvoorbeeld geschikt zijn om te gebruiken in combinatie met een vr-headset. De dubbele microfoon moet ervoor zorgen dat er bij audiogesprekken geen echo ontstaat en dat ruis gefilterd wordt.

Aan de buitenkant van de speaker zitten knoppen voor het in- en uitschakelen, het verbinden met bluetooth-apparaten, het starten en pauzeren van geluid en het instellen van het volume. Er wordt ook een 3,5mm-audiokabel meegeleverd, dus het is aannemelijk dat de speaker daarvoor een aansluiting heeft. Volgens Harman komt de speaker in november uit voor een prijs van 229 euro.