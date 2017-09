Lenovo combineert Alexa-speaker met Tab4-tablet

Lenovo heeft de Home Assistant Pack aangekondigd, een dockingaccessoire voor Tab4-tablets die van een slimme assistent is voorzien. Daarnaast heeft het bedrijf zijn Windows Mixed Reality-headset aangekondigd. De Lenovo Explorer gaat 499 euro kosten en komt in november.

De Home Assistant Pack bestaat uit twee 3W-speakers en twee geïntegreerde microfoons die stemcommando's voor Amazon Alexa tot op drie meter kunnen detecteren. Met een sleuf naast de speaker is een tablet te verbinden. De speaker werkt met de Lenovo Tab 4 8, Lenovo Tab 4 10, Lenovo Tab 4 8 Plus en de Lenovo Tab 4 10 Plus.

De combinatie zorgt ervoor dat Alexa vragen beantwoord en op stemcommando's reageert, terwijl de tablet bijbehorende informatie kan tonen. Daarnaast brengt Lenovo een Kid's Pack uit, waarmee de tablet een beschermend hoesje en beveiligingsoptie voor ouders krijgt. Bovendien komt er een Productivity Pack, dat de Tab4 uitbreidt met een bluetooth-toetsenbord en cover. Of en wanneer de tablet-accessoire naar de Benelux komt is niet bekend. In de VS arriveert hij in oktober voor 69 dollar.

Lenovo maakte op de IFA wel de prijs en beschikbaarheid van de Lenovo Explorer, zijn Windows Mixed Reality-headsets bekend. De headset komt wat specificaties overeen met die van de andere Windows Mixed Reality--headsets. De twee lcd's in de bril geeft bijvoorbeeld een resolutie van 1440x1440 pixels weer en er is inside-out tracking. De vr-bril verschijnt in november voor 499 euro en dat is inclusief controllers.