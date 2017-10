Medion brengt Mixed Reality-bril Erazer X1000 uit voor 449 euro

Medion is de verkoop gestart van de Erazer X1000, een headset voor het Mixed Reality-platform van Windows 10. De bril bevat een lcd met een resolutie van 2880x1440 pixels en Medion levert hem inclusief twee controllers voor 449 euro.

De Erazer X1000 van Medion lijkt sterk op de Explorer-headset van moederbedrijf Lenovo en de specificaties komen ook overeen. De bril bevat een 2,89"-lcd met resolutie van 1440x1440 pixels per oog en een blikveld van 105 graden. Aan de voorkant zitten twee camera's voor de inside-out-tracking.

Medion levert de bril met twee draadloze Erazer X1001-controllers, die identiek lijken aan het referentieontwerp van Microsoft. Het gewicht van de headset is 420 gram en dat is inclusief kabel. Medion raadt aan de Mixed Reality-headset te gebruiken in combinatie met een systeem met minimaal een Core i5-7200U met Intel HD Graphics 620. De aanbeveling wat systeemeisen betreft is om minimaal een Core i5-4590-quadcore te gebruiken in combinatie met een Nvidia GTX 950, 965M of 1050, of een AMD RX 460.

Microsoft maakte eerder bekend dat virtualrealitybeelden op 60fps weergegeven worden in combinatie met de minimale systeemeisen en op 90fps met de aanbevolen systeemeigenschappen. Naast Medion en Lenovo hebben Acer, Asus, HP en Samsung Mixed Reality-brillen aangekondigd. Die van Samsung komt niet in Europa uit.

Medion rekent 449 euro voor de Erazer X1000 en voor die prijs krijgt de koper de twee draadloze controllers erbij. Voorlopig staat de bril alleen op de Duitse pagina van het bedrijf. Of en wanneer een release in de Benelux volgt, is niet bekend.