Medion is een merk dat we kennen van zijn goedkope laptops, maar af en toe wil het ook weleens een uitstapje maken naar wat duurdere exemplaren. Er zijn bijvoorbeeld de Erazer-gamelaptops en in de Best Buy Guide komen we ook in de prijscategorie tot zevenhonderd euro nog regelmatig Medions tegen. Met de introductie van Intels Tiger Lake-processor heeft Medion weer zo'n laptop gebouwd die veel waar voor zijn geld moet bieden. De S15449 kost zevenhonderd euro en is voor dat geld voorzien van een Core i5-1135G7-processor, 16GB geheugen en een ssd van 512GB. Goeie deal of niet?

Uiterlijk

Verderop in deze review kijken we naar de benchmarks, maar we beginnen met een blik op het uiterlijk. Wie de Medion-laptops van de afgelopen tijd een beetje kent, is wellicht teleurgesteld door de behuizing van de S15449. Die lijkt namelijk als twee druppels water op de twee jaar oude S6445. Op zich was er met het materiaalgebruik van de S6445 weinig mis. De behuizing is grotendeels van metaal; alleen de B-cover, de omlijsting van het scherm, is van kunststof. De rest van de behuizing is van aluminium en dat voelt voor het grootste deel behoorlijk stevig aan.

De kritiekpunten op de behuizing concentreren zich rondom het scherm. Het scharnier voelt niet stevig aan, omdat het geen duidelijke feedback geeft wanneer je het scherm maximaal geopend hebt, waardoor je geneigd kunt zijn om het verder open te duwen dan de bedoeling is. Daarnaast buigt de achterkant van het scherm makkelijk als je er druk op zet, waardoor het paneel iets krom wordt gedrukt. Dat kan bijvoorbeeld in een krappe tas gebeuren en kan na verloop van tijd een afdruk van het toetsenbord op het beeldscherm opleveren. Het laatste minpunt aan het scherm is de plaatsing van de camera. Die zit onder het scherm en dat is ongetwijfeld een resultaat van het gebruik van de verouderde behuizing, die gemaakt werd toen de cameramodules nog niet zo klein waren. Intussen is dat wel zo en videobellen mensen meer dan ooit te voren. De camera had dan ook gewoon boven in het scherm gemoeten. Als reviewer, maar ook als iemand die beschikt over een laptop met camera onder het scherm, erger ik me dan ook regelmatig aan het webcambeeld van mijn eigen laptop.

Aansluitingen

De behuizing is, zoals gezegd, vrijwel identiek aan de S6445, dus is er aan de plaatsing van de aansluitingen ook nauwelijks iets veranderd. Rechts zit nog steeds een SD-kaartlezer, waar we blij mee zijn, want die wordt steeds vaker weggelaten, en een USB 2.0-aansluiting waar we iets minder blij mee zijn. Wat ons betreft had het een USB 3.0-aansluiting mogen zijn, maar voor het aansluiten van randapparatuur als een toetsenbord of muis volstaat het.

Links zitten de snellere USB-aansluitingen, waarbij de USB-C-aansluiting gebruikt kan worden om de laptop mee op te laden, maar ook om een extern beeldscherm aan te sluiten. Daarnaast is er nog ruimte voor twee USB-A-aansluitingen met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s en een HDMI-aansluiting. Bij de S6445 was dat nog een HDMI 1.4-aansluiting, maar op deze nieuwe S15449 wordt versie 2.0 van het protocol gebruikt en kun je zonder problemen een 4k-scherm op 60Hz aansluiten.

Toetsenbord en touchpad

Onze testlaptop kwam uit Duitsland en is daarom voorzien van een qwertz-indeling, maar verder is het toetsenbord gelijk aan wat in Nederland en België zal worden verkocht. De zwarte toetsen zullen dus achtergrondverlichting hebben en ook dat is een verbetering ten opzichte van de S6445, die dat nog niet had. De toetsen zelf zijn vlak en vergen bij het indrukken initieel redelijk wat kracht, maar geven daarna wel een fijne, duidelijke feedback. De toetsentravel houdt niet over, maar is meer dan wat we gewend zijn van Ultrabooks.

De touchpad is iets links van het midden in de behuizing geplaatst en zit recht onder de spatiebalk. Het oppervlak lijkt van glas te zijn en dat werkt prettig. Als je de touchpad indrukt, volgt een kort, ondiep klikje, zoals we van goedkopere laptops gewend zijn, maar het lijkt erop dat Medion iets van demping heeft toegevoegd, want het voelt net wat minder goedkoop aan.

Over de webcam schreven we al dat vooral de positionering tegenvalt en een onflatteus beeld oplevert, helemaal als je de laptop op schoot gebruikt. De resolutie is 1280x720 pixels, zoals we van laptops gewend zijn. De luidsprekers zijn in de onderkant van de laptop verwerkt en leveren een nogal schel geluid, nog meer dan bij de meeste laptops. Het maximale volume lijkt bovendien niet erg hoog, dus dat kan lastig zijn voor de verstaanbaarheid in rumoerige omgevingen. De webcam heeft overigens geen gezichtsherkenning en een vingerafdrukscanner ontbreekt ook; dat is in deze prijsklasse wel een gemis.