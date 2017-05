Door Olaf van Miltenburg, woensdag 31 mei 2017 13:46, 9 reacties • Feedback

De eerste laptop met nieuwe generatie Intel-processors zijn in de Pricewatch verschenen. Het gaat om een Medion-laptop die met een Core i7-8550U en Core i5-8250U uitkomt. Deze processors zijn nog niet officieel aangekondigd.

De laptop is de Medion Erazer P6681, die in twee configuraties beschikbaar komt: een variant met een Core i7-8550U en een model met een Core i5-8250U. Details over deze processors heeft Intel officieel nog niet vrijgegeven, maar uit resultaten van GFXBench valt op te maken dat de Core i7-8550U een kloksnelheid van 1,8GHz heeft en de HD Graphics 620 als gpu, terwijl de Core i5-8250U een kloksnelheid van 1,6GHz combineert met de HD Graphics 620.

De komende processors in de U-serie hebben net als de huidige U-chips een tdp van 15W, maar het aantal cores verdubbelt van twee naar vier. Daarmee kunnen de prestaties meer dan 30 procent hoger komen te liggen, claimt Intel. De grote vraag is of de Core i7-8550U en Core i5-8250U processors van de Kaby Lake Refresh- of van de Coffee Lake-generatie zijn. Uit een eerdere roadmap viel op te maken dat het bij de Kaby Lake Refresh om quadcore met een GT2-gpu gaat, terwijl Coffee Lake-chips quadcores met GT3e-gpu met edram worden. Aangezien de HD Graphics 620, die nu ook al gebruikt wordt voor Kaby Lake, de GT2 is, lijkt het voor de hand te liggen dat het bij de betreffende processors om Kaby Lake Refresh-modellen gaat.

De laptop beschikt verder over een 15,6"-scherm met full-hd-resolutie, 8GB ram, ssd-opslag van 256GB en de Nvidia GeForce GTX 1050 als videokaart. De adviesprijs van de versie met Core i5 is 949 euro; de versie met Core i7 kost 1099 euro.