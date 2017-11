Medion staat bekend om twee soorten laptops; de goedkope, veelal grijze modellen die over het algemeen veel waar voor je geld leveren, en de zwarte Erazer-gamelaptops. Met de komst van de Kaby Lake Refresh-processor heeft de fabrikant een soort kruising tussen die twee modellen gemaakt. In de P6689 zitten een Kaby Lake-quadcore en een GTX 1050-videokaart, die worden gecombineerd met een 256GB-ssd en een full-hd-scherm voor negenhonderd euro. Maakt dat de P6689 een instaplaptop om mobiel te gamen?

Als je de P6689 openklapt, voel je meteen dat dat wel erg gemakkelijk gaat. Het scharnier biedt weinig weerstand en het scherm wiebelt met weinig moeite heen en weer. De buren van Hardware.info hadden ook een paar P6689-laptops staan, met dezelfde symptomen, dus dit is niet uniek voor ons exemplaar. Op de bouwkwaliteit valt nog meer af te dingen. Het is duidelijk wat Medion met de behuizing beoogd heeft; het matte plastic moet de 'rubberachtige' uitstraling hebben van stevige laptops die tegen een stootje kunnen. In de praktijk voelt de behuizing echter aan alsof die van dun plastic met te weinig verstevigingen is gemaakt, waardoor het geheel makkelijk meegeeft onder druk. Niet helemaal de kwaliteit die je verwacht van een laptop van negenhonderd euro dus.

Dat de behuizing wat goedkoop is, zie je bijvoorbeeld ook aan de ledjes aan de voorkant, die tussen de twee delen van de behuizing 'ingeklemd' zitten. Het is een goedkope manier van monteren, die niet mooi is, maar wel functioneel. Datzelfde geldt voor de aansluitingen in de behuizing. Aan de rechterkant zitten bijvoorbeeld maar twee usb-aansluitingen, die nogal ver naar voren zitten. Dat komt doordat daarnaast op de plek van het optische station een tray zit om de ssd te plaatsen. Ook dat ziet er niet mooi uit, maar het betekent wel dat je de laptop kunt voorzien van maximaal drie ssd's, omdat er ook nog ruimte is voor een 2,5"-schijf en een m2-ssd.

Die rechter-usb-aansluitingen werken helaas op usb 2.0-snelheid, maar aan de linkerkant bevinden zich gelukkig drie aansluitingen, waaronder een usb-c-aansluiting op 3.0-snelheid. Verder zijn er hdmi en een vaste ethernetaansluting aanwezig, en om het geheel compleet te maken zit er voorop nog een sd-kaartlezer. De usb-c-aansluiting ondersteunt geen opladen en ook geen video-uitvoer, maar op zich betekent het aantal aansluitingen wel dat je je randapparatuur kwijt kunt, je zult alleen even moeten opletten dat je een van de linkeraansluitingen gebruikt voor het snellere werk.

Toetsenbord en touchpad

De P6689 is van zwart plastic gemaakt, maar om het geheel nog een beetje op te leuken zijn de zijkanten van de toetsen en de omlijning van de touchpad blauw gemaakt. Wat ons betreft een leuke vondst om het geheel wat minder saai te maken, zonder dat het stoort.

Hoewel het toetsenbord er dus leuk uitziet, typt het niet geweldig. Dat lijkt ook weer met de bouwkwaliteit te maken te hebben. Als je een harde aanslag hebt, klinkt het toetsenbord wat 'rammelig' en zie je het meebewegen met je aanslagen. Tik je wat rustiger, dan is dat minder en voel je dat de toetsen een duidelijke feedback geven, maar weinig travel hebben, waardoor het geen toetsenbord is om lekker op door te tikken.

De touchpad wordt gemaakt door Elan en op zich hebben we daar geen klachten over. Multitouchbewegingen worden netjes geregistreerd en het oppervlak is lekker glad. Helaas zet de matige bouwkwaliteit zich, net als in het toetsenbord, door in de touchpad. Om te beginnen zit de touchpad niet helemaal recht in de behuizing; bij ons testexemplaar zit er rechts meer ruimte tussen de touchpad en de behuizing dan links. Daarnaast klinkt de touchpad 'rammelig' als je er een stevige tik of klik op geeft. Behandel je de invoerapparatuur met zijden handschoentjes, dan heb je daar allemaal niet zo veel last van, maar wij liepen er tijdens normaal gebruik wel tegenaan.