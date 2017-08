Intel maakt zich op voor de introductie van een nieuwe generatie processors met de codenaam 8th Generation Core. We zijn gewend andere codenamen voor processors te hanteren en dat is hier ook het geval, maar bij de achtste generatie is iets vreemds aan de hand. Intel gaat de naam 8th Generation Core-processors namelijk niet voor één serie processors gebruiken, maar voor drie. En niet eens drie generaties met dezelfde technologie aan boord, want ze omvatten zelfs drie productienodes.

De eerste processors zijn een refresh van de huidige generatie processors, een Kaby Lake Refresh dus, net als Intel bij Haswell deed. Daarmee is deze achtste generatie Core-processors inmiddels al weer de vierde generatie, na Kaby Lake, Skylake en Broadwell, die op een 14nm-procedé wordt gemaakt. Die refresh betekent overigens niet dat er slechts een kleine upgrade gerealiseerd wordt; Intel spreekt van een prestatiewinst van maar liefst dertig procent in zijn ultrazuinige laptopchips.

De tweede generatie die onder deze naam geschaard zal worden, is Coffee Lake, nog steeds 14nm-processors, maar dit keer volgens het zogeheten 14++-procedé. Daarna volgt nog een derde serie, die niet meer op 14nm geproduceerd zal worden, maar op 10nm. Deze processors hebben de codenaam Cannon Lake, maar zullen worden verkocht met de 'marketingnaam' 8th Generation Core-processors. Zover is het allemaal nog niet, want eerst is het de beurt aan de Kaby Lake Refresh, met de eerste lichting van vier laptopprocessors in de U-serie. Twee daarvan hebben we alvast kunnen testen dankzij Asus, dat ons twee laptops met de nieuwe processors uitleende.