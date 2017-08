Dell voorziet XPS 13-laptops van nieuwe Kaby Lake-quadcores

Dell heeft nieuwe versies van zijn XPS 13-laptop aangekondigd. Er komen varianten met de Core i5-8250U en de i7-8550U, quadcores met een tdp van 15W. De cpu's werden vorige week aangekondigd door Intel. Ook de Inspiron 5000- en 7000-laptops krijgen quadcore-cpus's.

Dell noemt de nieuwe XPS 13-modellen in zijn aankondiging van producten die op de IFA-beurs getoond zullen worden. De 13,3"-laptops zijn op de nieuwe cpu's na gelijk aan de huidige modellen, die sinds 2015 vrijwel ongewijzigd zijn. Wat de precieze configuraties zijn van de uitvoeringen die in de Benelux te koop zullen zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. In de VS begint Dell met het leveren van de XPS 13 met quadcores vanaf 12 september voor een prijs vanaf 1400 dollar.

Naast de nieuwe XPS 13-modellen presenteert Dell nieuwe laptops en 2-in-1's in de Inspiron 5000- en 7000-series. Ook deze komen beschikbaar met de 15W-quadcores, maar zijn daarnaast op meer punten vernieuwd en hebben een vernieuwd ontwerp. In de Inspiron 7000-serie komen traditionele laptopmodellen van 13" en 15". Daarnaast verschijnen er 2-in-1-varianten met een scherm dat helemaal omgeklapt kan worden, met 13"-, 15"- en 17"-schermen. Alle modellen krijgen een aluminium behuizing met verchroomde accenten. Bij de laptopmodellen is er een vingerafdruklezer aanwezig die ook dienst doet als powerknop. In de goedkopere Inspiron 5000-lijn komen 2-in-1's van 13" en 15".

Dell presenteert ook zijn virtualrealitybril voor het Windows Mixed Reality-platform. De Dell Visor is vergelijkbaar met de brillen van Acer en HP en wordt geleverd inclusief controllers, die haptische feedback bieden en voorzien zijn van thumbstocks en knoppen. Sensoren in de headset dienen voor de tracking van de bril. De Dell Visor moet binnenkort in de VS te koop zijn voor 350 dollar, of voor 450 dollar inclusief controllers. Dell zegt meer bekend te maken over de bril tijdens de IFA-persconferentie van Microsoft op 1 september.