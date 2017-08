Nieuwe game-pc's van Acer bevatten maximaal Core i9 en vier RX Vega-gpu's

Acer presenteert op de IFA-beurs nieuwe game-pc's. De Predator Orion 9000-pc's worden uitgerust met cpu's van het Intel X299-platform. Het topmodel krijgt de Core i9-7980XE met achttien cores. Er is keuze uit videokaarten van AMD en Nvidia.

Acer gaat de uitvoeringen met Nvidia-videokaart leveren met maximaal twee GTX 1080 Ti-kaarten in een sli-opstelling. De Predator Orion 9000-pc's kunnen ook met RX Vega-videokaarten worden uitgerust; Acer biedt opties met tot vier van deze kaarten. Dat is opvallend, omdat AMD momenteel nog geen crossfire-ondersteuning heeft ingebouwd in zijn drivers voor RX Vega-kaarten. Mogelijk is dat wel het geval als de gamepc's van Acer op de markt komen begin volgend jaar.

De zwarte behuizing heeft zilverkleurige accenten en is voorzien van rgb-verlichting aan de zijkanten van het frontpaneel. Het zijpaneel heeft een groot venster, waardoor de componenten zichtbaar zijn. Ventilators met rgb-verlichting zijn optioneel. De Predator Orion 9000-pc's hebben handgrepen en zijn voorzien van wielen, waardoor ze makkelijk te verplaatsen zijn.

Acer levert de systemen met waterkoeling en IceTunnel 2.0. Dat is volgens de fabrikant een 'geavanceerde oplossing' voor de luchtstroom, waarmee het systeem in verschillende thermische zones wordt ingedeeld. Elk deel heeft een eigen tunnel om warme lucht af te voeren. Metalen roosters aan de voor- en bovenkant zorgen voor de aanvoer van koude lucht. Er passen tot vijf 120mm-ventilators in de kast.

Acer brengt de Predator G9-desktops volgend jaar in januari uit. Modellen met een Core i7-cpu zijn er vanaf 2499 euro, voor de topmodellen met Core i9-processor moet minimaal vijfduizend euro betaald worden.

Verder toont Acer de Predator X35, een gebogen 35"-monitor met een 21:9-verhouding en een kromming van 1800R. Het scherm heeft een resolutie van 3440x1440 pixels, een responstijd van 4ms en een verversingssnelheid van 200Hz. Nvidia kondigde de komst van de G-Sync-monitor al tijdens de Computex van eind mei aan. Acer maakt nu bekend dat het scherm in het eerste kwartaal van volgend jaar op de markt komt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de monitor eind dit jaar zou verschijnen. Eerder werd ook al de Predator X27-monitor uitgesteld tot volgend jaar. Een adviesprijs van de Predator X35 is nog niet bekend.

Tot slot komt Acer met een nieuwe gameheadset en muizen in de Predator-serie. De Galea 500-headset komt in november uit en kost 299 euro. Er verschijnen twee muizen: de Predator Cestus 500 en Cestus 300, die ook in november uitkomen voor respectievelijk 90 en 60 euro. Het topmodel heeft een dubbele schakelaar waarmee de klikweerstand is aan te passen.