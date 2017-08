Acer stelt 144Hz-gamemonitor met g-sync en 4k-resolutie uit tot begin 2018

Acer gaat zijn Predator X27-monitor pas aan het begin van volgend jaar uitbrengen. Het scherm, dat beschikt over een 4k-paneel met g-sync, een verversingssnelheid van 144Hz en hdr-ondersteuning, werd in april aangekondigd en zou in november uitkomen.

Waarom Acer de komst van de monitor heeft uitgesteld is niet duidelijk. De fabrikant noemt de nieuwe datum in een tweet. Volgens het bericht komt de Acer Predator X27 in het eerste kwartaal van 2018 op de markt. Wat het scherm gaat kosten, is nog niet bekend.

Acer kondigde de Predator X27 in april aan. De 27"-gamemonitor combineert tal van eigenschappen van high-end monitors. Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels bij een ververingssnelheid van 144Hz. De maximale helderheid is 1000cd/m2 en daarmee moet het scherm in staat zijn om hdr-beelden weer te geven. De leds zijn in 384 zones te dimmen.

Het paneel van de Predator X27 is voorzien van een quantumdot-laag. Dat zijn nanokristallen die een gunstige invloed hebben op het kleurbereik. De monitor zou 99 procent van de AdobeRGB-kleurruimte kunnen weergeven.