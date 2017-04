Door Olaf van Miltenburg, donderdag 27 april 2017 18:01, 3 reacties • Feedback

Acer heeft twee nieuwe dunne all-in-one-computers aangekondigd, die de fabrikant optioneel met een Intel Optane-cache uitrust. De U27 bevat geen ventilator voor de koeling. Daarnaast brengt het bedrijf twee nieuwe game-monitoren met quantumdot-laag aan.

Voor de passieve koeling van de U27 zet Acer de Liquidloop-heatpipe in die het ook bij de Switch Alpha 12 gebruikte. De Aspire U27 is een 27"-model met resolutie van 1920x1080 pixels en een dikte van 12mm. De alles-in-een bevat een geïntegreerde subwoofer en een camera die biometrisch inloggen met Windows Hello mogelijk maakt.

De Aspire Z24 is een 23,8"-alternatief die met een dikte van 11mm nog iets dunner is. Dit systeem is optioneel met een Nvidia GeForce 940MX en met een aloud optisch station uit te rusten. Zowel de Aspire U27 als de Z24 bevat een Kaby Lake-processor en tot aan 32GB ddr4. Ook kan Acer Intel Optane-geheugen inbouwen. Intel heeft de 16GB- en 32GB-cachemodules op basis van zijn snelle X Point-geheugen deze week beschikbaar gemaakt.

De Aspire U27 serie is vanaf eind juni verkrijgbaar in de Benelux vanaf 1499 euro, de Aspire Z24 serie komt in dezelfde maand voor een vanafprijs van 899 euro.

De Predator X27 en de Predator Z271UV zijn twee 27"-monitoren voor gamers, die allebei van een quantumdot-laag voorzien zijn: nanokristallen die een gunstige invloed op het kleurenspectrum hebben. De Predator X27 zou dan ook 99 procent van de AdobeRGB-kleurruimte kunnen weergeven, voor de Z271UV geldt dit voor 125 procent van het sRGB-spectrum. Beide modellen ondersteunen verder Nvidia's G-Sync om stotteren en tearing van het beeld te voorkomen en ze zijn van Tobii-sensoren voor eye tracking voorzien om bediening met gebaren mogelijk te maken.

De Predator X27 biedt een resolutie van 3840x2160 pixels bij een verversingssnelheid van 144Hz. Daarnaast is er ondersteuning voor hdr en de maximale helderheid bedraagt dan ook 1000cd/m2. Volgens Acer zijn de leds in 384 zones te dimmen. De Predator Z271UV is een gebogen model met resolutie van 2560x1440 pixels, die onder andere van -5 tot 25 graden te kantelen en 30 graden te draaien is. De hoogte is tot 11,9 cm te verstellen.

De Predator X27 is vanaf november verkrijgbaar in de Benelux, maar over de beschikbaarheid en prijs van de Acer Predator Z271UV is nog niets bekend.