Microsoft test eyetracking in Windows 10

Microsoft heeft eyetracking toegevoegd aan de Insider-build van Windows 10. De functionaliteit werkt in combinatie met hardware van Tobii en is bedoeld om mensen met beperkingen een Windows-pc te laten bedienen met hun ogen.

De nieuwe functionaliteit heet Eye Control en geeft gebruikers de mogelijkheid om met hun ogen de muiscursor te bewegen en te typen op een onscreen-toetsenbord. Om de functionaliteit te gebruiken is hardware nodig, Microsoft noemt specifiek de Tobii 4C, die 159 euro kost. Volgens Tobii komt er later ook ondersteuning voor andere hardware van de fabrikant.

Tobii biedt al langer eyetrackinghardware aan voor pc's gericht op gamers. Ook sommige monitoren en laptops hebben de hardware van Tobii, die met camera's werkt, ingebouwd. Eye Control zit als bèta in de nieuwste Insider-build van Windows 10. Uiteindelijk moet de functionaliteit beschikbaar komen voor alle Windows-gebruikers.

In en blog schrijft Microsoft over het ontstaan van de functionaliteit. In 2014 organiseerde het bedrijf zijn eerste hackaton en daar is het idee voor bediening via eyetracking ontstaan. Aanvankelijk werd de functionaliteit gebruikt om een ALS-patiënt de mogelijkheid te geven zijn elektrische rolstoel te bedienen via een Surface-tablet met oogbediening. Het Eye Gaze Wheelchair-project won de hackaton en was de aanzet voor Microsoft om de ontwikkeling van eyetracking in Windows 10 verder door te zetten.