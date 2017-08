SteelSeries introduceert twee 12.000 dpi-esportsmuizen

Steelseries heeft twee nieuwe gamingmuizen met een maximale cpi van 12.000 geïntroduceerd; één voor zowel links- als rechtshandigen en één voor rechtshandig gebruik. De Sensei 310 en Rival 310 zijn gericht op e-sports en zouden 1-op-1-muistracking hebben. De muizen gaan 70 euro kosten.

De muizen hebben rgb-verlichting en bieden een instelbaar cpi-bereik van 100 tot 12.000. De Sensei 310 en Rival 310 hebben een maximale ips -snelheid van 350. Met de nieuwe TrueMove3-sensor die in de muizen gebruikt worden, zou '1-op-1-muistracking' mogelijk zijn. Hiermee komen de fysieke muisbewegingen volgens de fabrikant exact overeen met de bewegingen op het scherm zonder dat hier smoothing of angle snapping voor gebruikt hoeven te worden. Volgens Jeff Chang, productmanager bij Steelseries, zorgen deze technieken namelijk voor onnauwkeurige bewegingen en extra latency. De 1-op-1-tracking is mogelijk tot een cpi van 3500. De TrueMove3-sensor, die Steelseries ontwikkelde met PixArt, wordt voor het eerst gebruikt in de nieuwe e-sportsmuizen.

De Rival 310 is gemaakt voor rechtshandig gebruik terwijl de Sensei 310 gebruikt kan worden met de linker- of rechterhand. De muizen hebben mechanische switches en hebben een ingebouwde 32-bit ARM-cpu waarmee onder meer knop- en kleurinstellingen bewaard kunnen blijven. De muis wordt momenteel al verkocht op de website van Steelseries voor een adviesprijs van 70 euro; het is nog onbekend wanneer deze via andere verkoopkanalen wordt aangeboden.

Hoewel de meeste mensen nog dots per inch gebruiken als maat voor de gevoeligheid van een muissensor, gebruiken sommige fabrikanten als Steelseries counts per inch, wat een nauwkeurigere term zou zijn.