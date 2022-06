SteelSeries toont lichte Aerox 3-muis met 200 gaten in behuizing en IP54-rating

SteelSeries heeft de Aerox 3 getoond, een gamingmuis die gezien kan worden als een lichtere variant van de Rival 3. De Aerox heeft onder meer tweehonderd gaten in de behuizing en een kleiner pcb, waardoor de bedrade muis met 57 gram 15 gram minder weegt dan de Rival 3.

De SteelSeries Aerox 3 wordt als zowel een bedrade als draadloze variant geleverd, schrijft de fabrikant. De draadloze muis krijgt een optische sensor van PixArt met een gevoeligheid van 18.000 counts per inch en 400 inches per second. Deze sensor zit ook in de Rival 3. De sensor in de bedrade Aerox 3 heeft een gevoeligheid van 8500cpi en 300ips. De muizen zijn daarnaast IP54-gekeurd, waardoor ze tegen water, stof en olie zouden moeten kunnen.

Beide muizen hebben tweehonderd gaten in de boven- en onderkant van de behuizing. SteelSeries stelt hierbij op de stevigheid van de muis te hebben gelet. Zo zijn bepaalde gedeeltes van de behuizing dikker gemaakt. De behuizing van de muis zou de stevigheid van de Rival 3 moeten hebben, met 'ongeveer 18 gram' minder gewicht. Het scrollwieltje is daarnaast lichter gemaakt en het pcb is 50 procent dunner. Dat pcb is gecoat met een 'water- en stofafwerende spray', om deze te beschermen. Ook zou de muis zo zijn ontworpen om schade door statische elektriciteit te voorkomen.

Net als de Rival 3 Wireless, kan de Aerox 3 Wireless verbonden worden via een 2,4GHz-usb-stick of met bluetooth. SteelSeries belooft bij de draadloze Aerox-muis met ingebouwde accu een accuduur van tweehonderd uur bij gebruik van de bluetooth-verbinding, of meer dan tachtig uur bij de 2,4GHz-verbinding. Opladen kan bij de draadloze variant middels USB-C. Daarmee moet met een kwartier laden een accuduur van minimaal veertig uur mogelijk worden. SteelSeries specificeert niet bij welke verbinding deze accuduur is.

Beide muizen hebben rgb-verlichting en Teflon-voetjes. De switches zijn mechanisch en zouden zestig miljoen clicks mee kunnen gaan. Aan de bovenzijde is tevens een knop om de cpi in te stellen, aan de linkerkant zijn daarnaast twee knoppen. De bedrade Aerox 3 weegt 57 gram, de Aerox 3 Wireless weegt 66 gram. Beide muizen zijn vanaf 10 november wereldwijd te koop. De Aerox 3 krijgt een adviesprijs van 70 euro, de Aerox 3 Wireless kost 110 euro.