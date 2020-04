SteelSeries neemt audiobedrijf achter Nahimic-software over

Het Deense SteelSeries heeft de audiosoftwareontwikkelaar A-Volute overgenomen. Dit bedrijf is onder meer bekend van de 3d-audiosoftware genaamd Nahimic. Dit moet op het vlak van geluid verbeteringen opleveren voor de gamingproducten van SteelSeries.

Volgens SteelSeries heeft de overname voordelen voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van de SteelSeries Engine. Het Deense bedrijf zegt dat Nahimic belangrijke software is voor 3d-oplossingen in games en dat de software geïntegreerd is in veel populaire gaminglaptops. Het bedrijf verwijst daarbij onder meer naar producten van MSI en Dell, maar bijvoorbeeld ook naar games als Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2 en League of Legends.

De software plaatst geluiden in games heel precies rondom de speler en kan een geluidservaring met meerdere kanalen creëren, ook al gebruikt de speler een stereo-product. Ook zegt A-Volute dat Nahimic algoritmes heeft die de stemcommunicatie via microfoons verbetert, waarbij het bedrijf onder meer Discord, Teamspeak en Stream noemt.

Niet alleen de producten van A-Volute komen in handen van SteelSeries, maar ook de technici en ontwikkelaars van het audiobedrijf. Het gaat om meer dan twintig medewerkers die momenteel werkzaam zijn in Frankrijk, Singapore en Taiwan.

SteelSeries en A-Volute hebben gezamenlijk afgesproken om geen details naar buiten te brengen over het bedrag dat met de overname is gemoeid. De overeenkomst, waarmee A-Volute volledig in SteelSeries' handen komt, zal naar verwachting later in de lente worden afgerond, zeggen de partijen.