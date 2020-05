Steelseries introduceert Nimbus+-gamecontroller voor Apple-apparaten

Steelseries heeft een nieuwe controller gemaakt speciaal voor Apple-apparaten. De Nimbus+ is een doorontwikkeling van de bestaande Nimbus, met ditmaal 'klikbare' joysticks en een accu die langer mee moet gaan. Ook wordt een smartphonehouder meegeleverd.

De controller heeft MFi, de certificering van Apple die betekent dat het bedrijf de controller heeft getest op latency en gemak met pairing. Verder betekent dat dat games ontdekken die de controller ondersteunt makkelijker moet zijn en de button mapping per game ook automatisch aangepast kan worden. De controller werkt in combinatie met de iPhone, iPad, iPod touch, Mac, en Apple TV.

Nieuw is de mogelijkheid om de joysticks in te drukken, zodat games de zogenaamde l3- en r3-functies kunnen gebruiken. Deze mogelijkheid ontbrak bij de eerste Nimbus-controller en daardoor had die iets minder functionaliteit dat controllers voor de Xbox- en PlayStation-consoles.

De accu moet volgens Steelseries vijftig uur meegaan. Meegeleverd is ook een phone mount waar de telefoon in past en die weer aan de controller gemonteerd kan worden. Vanaf 26 mei wordt het accessoire verkocht op Steelseries.com, maar Apple moet hem per direct in het aanbod hebben. Op de Nederlandse Apple-site is de Nimbus+ echter op het moment van schrijven nog niet te vinden en een europrijs is nog niet bekend. In de VS kost de controller volgens The Verge 70 dollar.