Jabra-moederbedrijf neemt randapparatuurmaker SteelSeries over

Jabra-moederbedrijf GN Store Nord neemt randapparatuurmaker SteelSeries over. Het bedrijf wil zijn activiteiten daarmee uitbreiden naar de gamingmarkt. GN en SteelSeries verwachten dat de overname begin 2022 rond is.

De twee bedrijven kondigen de overname aan in een persbericht. Bij de overname is een all-cash bedrag van omgerekend 1,075 miljard euro gemoeid. Met de overname wil GN zich uitbreiden tot de gamingmarkt. SteelSeries maakt randapparatuur voor gamers, waaronder muizen, toetsenborden, controllers en headsets. De ceo van GN Audio meldt in een persbericht dat de audiodivisie van het bedrijf al langer op zoek was naar een manier om zich te betreden tot de gamingmarkt.

SteelSeries is een van origine Deens gamingbedrijf met 350 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Denemarken, Frankrijk, de VS, China en Taiwan. SteelSeries blijft onder GN opereren als een zelfstandig bedrijf en ook het leiderschapsteam en de organisatie van het bedrijf blijven ongewijzigd, meldt SteelSeries. Het bedrijf zegt dat de overname moet helpen om zijn groei in de gamingmarkt te versnellen.