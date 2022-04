Twitch bevestigt groot datalek met broncode en interne documenten

Livestreamingdienst Twitch bevestigt dat het te maken heeft gehad met een groot datalek. Daarbij zijn in ieder geval de broncode van de dienst en interne documenten buitgemaakt. Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar de omvang van het lek.

"We kunnen bevestigen dat er een breach heeft plaatsgevonden", schrijft Twitch op Twitter. "Onze teams werken met spoed om de omvang hiervan te begrijpen." De streamingdienst bedankt gebruikers daarbij voor hun begrip en geeft aan dat het met een update komt zodra er meer informatie beschikbaar is.

Het datalek kwam eerder vandaag aan het licht, toen een anonieme leaker een torrentbestand met 128GB aan Twitch-gegevens op 4chan plaatste. Tot dusver heeft die hacker onder andere de huidige en oude broncode van Twitch gepubliceerd, naast interne documenten, die onder andere tonen hoeveel bekende streamers verdienen aan advertentie- en abonnee-inkomsten op het platform. De documenten zouden ook verwijzen naar een onaangekondigde Steam-concurrent van Amazon Game Studios, die de werktitel Vapour zou hebben.

Er zijn vooralsnog geen gebruikersgegevens van Twitch-accounts online gezet. Met de gepubliceerde informatie lijkt de hacker zich tot nu toe meer te richten op de bedrijfsvoering van Twitch. De leaker zei op 4chan eerder dat hij of zij hoopte op 'meer ontregeling en concurrentie in de online videostreamingdiensten'. Dat zou de leaker gedaan hebben omdat hij of zij de bestaande communities op Twitch niet meer leuk vindt.

De leaker noemde zijn torrentbestand echter 'Twitch-leak deel een', wat doet vermoeden dat er later meer data wordt gepubliceerd. Twitch lijkt gebruikers aan te raden om voor de zekerheid hun wachtwoord te veranderen, merkte The Verge op. Het bedrijf doet nog onderzoek naar de omvang van het datalek en het is niet bekend of er ook gebruikersgegevens als wachtwoorden zijn buitgemaakt. Er gingen daarover wel geruchten rond, maar die zijn op het moment van schrijven nog niet bevestigd.